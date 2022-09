Personal de seguridad de un boliche de la provincia atacó a latigazos y golpes de puño a una pareja a la salida de una fiesta que se llevó a cabo por el día del estudiante. El local bailable intenta desligarse del hecho asegurando que se trató de un evento privado en el cual los custodios fueron contratados de manera tercerizada.

El hecho se conoció gracias a que una persona registró la brutal agresión con su teléfono celular, publicó las imágenes en sus redes sociales y rápidamente se viralizaron generando repudio. El video dura 30 segundos y prueba que hay al menos cinco patovicas involucrados en el ataque a la pareja de novios: tres de ellos mirando la situación y dos golpeando a los jóvenes.

Pero lo que más sorprende del caso es que la pareja fue atacada a latigazos. En el registro fílmico se ve como rodean a las víctimas y uno de los encargados de la seguridad le propicia cuatro latigazos al chico. La novia de la víctima intenta defenderlo poniéndose delante pero otro de los hombres termina acertándole un golpe de puño en la cara al joven cuya cabeza termina impactando con una pared. El video se interrumpe cuando quien estaba filmando es increpado por uno de los encargados de la seguridad que miraba la violenta secuencia.

Imagen del joven atacado

En este contexto, hablamos con Nicolás Jiménez quien volvió a expresar hoy su malestar por el incidente registrado el martes a la noche en un boliche de avenida Roca, en la capital.

“Estaba con un grupo de amigos, compañeros y compañeras de la Facultad, y de repente siento que alguien me agarra del cuello y empieza a asfixiarme para sacarme afuera del local. Nos sorprendió esa situación”, dijo.

“Le preguntaba por qué me sacaban y comencé a recibir trompadas en todas partes del cuerpo… en la cara y en el estómago. Estando en el piso, le vuelvo a preguntar a uno (de los patovicas) por qué me pegaba. Otro se acercó, me dio una piña en la boca y me dijo que me quedara callado. Por eso reaccioné y le pegué también en la boca”, añadió. “Me pegaron sin motivo”, prosiguió.

La publicación del local bailable

Luego de la viralización de las imágenes, el boliche Isabel Palacio Nocturno, ubicado en avenida Roca y Lincoln, Tucumán, publicó un comunicado en sus redes sociales buscando desligarse del caso. “Queremos informar que la fiesta del día del estudiante realizada anoche en nuestras instalaciones no fue organizada por la producción de Isabael”, indicaron y responsabilizaron a la Facultad de Odontología: “Vale destacar que el servicio de seguridad y su personal fue contratado de forma tercerizada”.

Sin embargo, en el mismo texto, el local bailable dice que “se emitirán las denuncias correspondientes al personal de seguridad responsable de los hechos de violencia cometidos”. “El grupo humano que conforma el staff de Isabel repudia enfáticamente el uso de la violencia en cualquier de sus manifestaciones, muchísimo más en estos tiempos tan sensibles para todos. No avalamos el accionar anti social y delictivo del personal de seguridad que fue contratado precisamente para evitar actos de esta índole, no para cometerlos”, se excusó el boliche.

La publicación del local bailable fue repudiada por usuarios que denunciaron que no es la primera vez que suceden hechos violentos en el lugar, hasta que finalmente desactivaron los comentarios.