Tragedia en Bulnes al 2500: "Este lugar no es un paso autorizado"

El comisario Juan Ibáñez, segundo jefe de la Unidad Regional Capital, habló en LV12 sobre el episodio trágico de ayer. “En lo que respecta a la causa se realizaron todos los tramites legales ordenados por Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas, es decir las pericias relevantes en el lugar, que a posterior nosotros suponemos que van a ser destinada a competencia para que actué la Justicia Federal”. Explicó que dentro del territorio nacional hay jurisdicciones que pertenecen a la Justicia Federal, tal es el caso de los ferrocarriles.

“Lamentablemente los vecinos a lo largo de los años se fueron posicionando en todo lo que hace al trayecto de las líneas férreas muy próximos a ellas. Eso seguramente conlleva un peligro inminente y eso se pudo comprobar ayer”, agregó el comisario. Ese paisaje se observa desde Pozo de Vargas hasta avenida Ejército del Norte.

Ibáñez comentó que el vehículo, que quedó totalmente destruido, pudo ser identificado a raíz de la chapa patente y del block del motor. Se trataba de un automóvil Volkswagen Gol.

Este lugar donde ocurrió esta tragedia no es un paso autorizado, no tiene las medidas de seguridad necesarias como ser barreras. Es una calle abierta por los vecinos. Quita muchas visibilidad el hecho de estar pegados prácticamente las casas, las tapias, con las vías férreas

El segundo jefe de la URC detalló que el paso “de momento se clausuró y seguramente se va mantener así, estoy seguro que la Justicia va a tomar medidas determinaste para que no ocurra nunca más una cosa de este tipo”.

También señaló el comisario que existía una versión respecto al accidente que los ocupantes del rodado venían escuchando música con el volumen alto y no pudieron escuchar el paso de la formación del tren de cargas. “Eso ya es vías de investigación”, dijo.

Respecto a la persona que fue derivada al Hospital Padilla luego del accidente, informó que “se encontraría estable y fuera de peligro el día de hoy”.

Por último, el comisario expresó: ” lo largo de los años, uno a través de su experiencia, lamentablemente tiende a naturalizar todas estas situaciones críticas, horrorosas, que impactan ante el ojo sensible de nosotros como seres humanos”.