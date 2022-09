Esmeralda Mitre fue internada luego de sufrir un fuerte dolor abdominal. La actriz fue ingresada de urgencia en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento y ahí detectaron que tenía el estómago inflamado.

“Internaron de urgencia a Esmeralda Mitre por un fuerte dolor estomacal. Se le inflamó muchísimo el estómago y decidieron llevarla a la guardia. En estos momentos se encuentra en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento”, escribió el periodista Juan Etchegoyen en su cuenta de Twitter.

Más tarde, Marcelo Villanueva, el manager de la actriz y empresaria, confirmó la noticia en diálogo con Laura Ubfal. “Le hicieron una ecografía, pero el abdomen estaba tan inflamado que los médicos no pudieron ver mucho”, detalló sobre la salud de la mediática.

En las próximas horas, los médicos le realizarán más estudios a Esmeralda para determinar su diagnóstico. Por lo pronto, la actriz continúa en observación a la espera del parte correspondiente.

El accidente de tránsito que Esmeralda Mitre sufrió meses atrás

En julio de este año, Esmeralda Mitre había protagonizado un accidente de tránsito en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. “Yo conducía por el carril derecho de la ruta 41 cuando se me cruzó un auto. La persona que me embistió entraba por el acceso de la autovía 8″, relató la actriz en diálogo con TN Show. No hubo ningún herido de gravedad.

Fuentes policiales informaron que el choque se produjo en el puente que une justamente la ruta 41 y la autovía 8 en dirección a Areco, donde el 2 de junio murió un joven en una situación muy similar. “Está mal construido y no se ven los autos cuando salen a la ruta. Es un verdadero peligro”, señaló la exparticipante de Cantando 2020 (eltrece).

En ese momento, la artista remarcó que podría haberse tratado de una tragedia: “La verdad es que gracias a Dios la saqué barata, pero fue o podría haber sido muy peligroso.

Esmeralda Mitre impactó al revelar los millones de dólares que componen su patrimonio

Esmeralda Mitre pertenece a una de las familias más tradicionales, poderosas y pudientes no sólo de la actualidad, sino de toda la historia argentina. Uno de sus antepasados, que obviamente se llamaba Bartolomé Mitre fundó el tradicional y paquete diario La Nación, y desde las ganancias que obtuvo allí extendió sus pertenencias a lo largo y a lo ancho de todo el país.

Así, muchas viviendas, gigantes campos y paquetes accionarios de diversa índole conforman parte de la ingeniería financiera de la familia, aunque su botín más preciado y caja que “ha permitido el surgimiento de los otros negocios y muchas veces les dio de comer” no ha dejado de ser, nunca, “La Nación”, hoy diversificado en un periódico, un “grupo de revistas”, un canal de televisión y un potente difusor digital con webs que logran “millones de clics” a diario.

Luego de la muerte de su padre, Bartolomé Mitre, Esmeralda entró en una fuerte batalla legar con una parte de la familia que quería mantenerla afuera del directorio de la compañía. Tras la intensa pelea, logró su cometido y ahora formará parte de la dirección, desde donde promete revolucionar todo.

La actriz utiliza Twitter para dar a conocer sus ideas, sus pensamientos y también para “atender” rivales. Así, salió al cruce de una info que estaban dando en Intrusos y reveló de cuánto es su patrimonio.

Les informo a Intrusos y en especial a Maite Peñoñori q dijo que nuestro paquete accionario es chiquito, que está equivocadísima. Es el 39 por ciento de La Nación, donde esa cantidad de acciones me convierte en la presidenta de “KMB” S.A del grupo del diario. Por ende primera directora de la sociedad y parte del directorio del diario”, comenzó diciendo Esmeralda.

Contundente, también agregó: “¡Nuestra sociedad está valuada en 140 millones de dólares ! Las cosas claras! Tengo una enorme responsabilidad sobre mis hombros!”.