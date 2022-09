La Selección Argentina enfrentará a Honduras esta noche, desde las 21 horas, en el estadio Sun Life de Miami. En la previa al encuentro amistoso en la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar, Diego Vázquez habló en conferencia de prensa sobre dicho cotejo.

“No siempre enfrentamos a rivales de esta categoría, Argentina es un candidato a ganar el Mundial de Qatar. Esperamos hacer lo que hemos venido construyendo en la Nations League, aunque apenas comenzamos con un nuevo proyecto iniciado en junio”, comenzó diciendo el entrenador de la Bicolor.

Además, destacó la positividad del equipo para preparar el enfrentamiento: “Somos muy positivos, me ocupo de todo y no pensamos en escenarios negativos. Siempre en mis equipos enfrentamos los partidos muy positivos y eso me llevó al éxito”. Y agregó: “La alineación la tenemos bien marcada desde hace tiempo”.

“La idea es clara, estar ordenados para hacer nuestro fútbol, cuando tengamos la pelota, darle un buen destino y hacer daño y cuando no, estar ordenados para recuperarlo rápidamente”, declaró el seleccionador argentino.