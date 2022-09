Johnny Depp mantiene una relación romántica con Joelle Rich, la abogada que participó en su defensa durante el juicio por difamación contra el tabloide The Sun que se celebró en Reino Unido el año pasado, según medios de comunicación estadounidenses.

La revista People y Fox News citan fuentes cercanas al actor estadounidense que confirman la relación, aunque matizan que no es “seria”, con la abogada, que a su vez está divorciándose de su marido y padre de sus dos hijos.

Si bien Rich formó parte de la defensa del intérprete en el litigio británico, no trabajó en el último juicio celebrado en EEUU y que enfrentó a Depp con la también actriz Amber Heard en un caso que fue retransmitido por televisión y ocupó titulares en todo el mundo.

Aún así, la abogada acompañó a Depp durante las vistas orales celebradas en Fairfax (Virginia, EEUU) y fue vista hablando con el actor o fumando en las inmediaciones de la corte y del hotel en el que se alojaba, recordó Fox News.

Durante este juicio también surgió otro rumor que insinuaba una relación entre el actor y la abogada que lo representaba en el caso, Camille Vasquez, lo que ella negó insistentemente y calificó de sexista.

Quién es Joelle Rich, la nueva novia de Johnny Depp

Según lo que publicó un medio especializado en Hollywood, la relación entre Depp y Rich recién arranca, pero no es tan formal. “Están saliendo, pero no es serio”, aseguró una fuente que conoce a los dos. Sin embargo, otra persona que rodea a la pareja y que consultó US Weekly dijo que “la química que tienen es fuera de serie”.

Joelle Rich es una abogada inglesa, separada y con dos hijos, que tiene su propio estudio llamado Schillings Partners. En la bio que aportó la web de su empresa se señala que su especialización es en demandas que involucren calumnias, injurias o derechos de autor.

“Trabaja para defender la reputación (de sus clientes) contra acusaciones falsas y difamatorias impresas, online y en las redes sociales”, definen. La firma de Rich representó a Meghan Markle en un caso contra los editores del Mail on Sunday, en 2021.

La mujer no estaba dentro del equipo que integró Camille Vasquez y que permitió imponerse en los tribunales de Fairfax hasta lograr que el jurado decida que Amber Heard deba pagarle a Depp algo más de 10 millones de dólares por haberlo difamado.

En 2020, el actor le había hecho juicio a una publicación británica, The Sun, que había escrito un reportaje con Heard en el que se deslizó que era un “golpeador de esposas”. La conclusión del juez, en ese momento, fue contraria a los intereses de Depp, que perdió la demanda y estuvo a punto de arruinar la carrera del actor que recién ahora vislumbra cierto renacimiento.

A pesar de no estar en el equipo legal de Depp en los Estados Unidos, Rich hizo varias apariciones en los tribunales de Fairfax para apoyarlo y darle contención anímica durante el proceso oral que explotó mediáticamente durante este 2022.

En el juicio estadounidense, la sentencia, emitida por unanimidad del jurado el pasado 1 de junio, sostiene que tres frases escritas por Heard en un artículo de opinión publicado en 2018 por el diario The Washington Post difamaban a Depp, aunque también el actor difamó en una ocasión a su ex mujer a través de su entonces abogado. Ella deberá pagar diez millones de dólares y él dos, pero por el momento ambos han presentado recursos.