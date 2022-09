En octubre del 2021, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para apuntar contra una “zorra” que, al involucrarse con Mauro Icardi -su marido-, había destruido a su familia. A partir de ese momento, la atención del mundo entero se enfocó en el matrimonio de la empresaria y el futbolista quienes, a pesar del paso del tiempo, parecían saltar de crisis en crisis. Casi un año después del estallido del llamado Wanda Gate, la empresaria volvió a usar su cuenta de Instagram, pero esta vez, fue para comunicar el final definitivo de su relación.

Muy activa en sus redes sociales, Wanda Nara suele abrir espacios para que sus seguidores puedan hacerle preguntas con el objetivo de mantener una fluida relación con ellos. Así lo hizo en las últimas horas, cuando invitó a sus fans a que le mandaran mensajes y que ella contestaría las dudas que más se repitieran. La mayoría se enfocaron en su relación con el futbolista y, tras responder algunas, decidió hacer una aclaración que nadie se veía venir.

Sobre un fondo negro y con un texto tan corto como conciso, confirmó el final de su relación con Mauro Icardi. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender, no solo por mi sino también por nuestros hijos”, expresó.

Apenas unos minutos atrás, ya había dado indicios de que la situación en el hogar Icardi-Nara no estaba del todo bien. Cuando un usuario quiso saber hacía cuanto tiempo estaba en pareja, ella dijo: “Estuvimos nueve años”. El uso del verbo en pasado no pasó desapercibido y comenzaron nuevamente las teorías de separación que, poco después, optó por aclarar.

La versión de Mauro Icardi difiere con la de Wanda

Por su parte, -y al igual que hizo un año atrás cuando, mientras Wanda vivía como soltera, él seguía dedicándole románticos mensajes en redes- Mauro Icardi subió una catarata de historias en su cuenta de Instagram en donde dio a entender que todo era un juego para los medios y que, en realidad, están más felices que nunca. No obstante, una vez que Wanda habló de la separación, decidió eliminarlas todas.

En uno de sus múltiples posteos, el actual jugador del Galatasaray turco, manifestó: “No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de nuevo en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos. Obviamente, los programas de chimentos les venden las mentiras y más de dos personajes públicos como nosotros”.

Y continuó: “Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer un rato, hasta que se les cae por su propio peso lo que inventan”. A modo de cierre, la etiquetó a ella junto a un “te amo” acompañado por un emoji de corazón. Asimismo, aseguró que el año que viene realizarán una gran fiesta en honor a su décimo aniversario. Wanda, por su parte, se mantuvo firme en su versión del final de la relación.

Ahora, la duda principal de sus fans es qué sucederá con su mudanza -están en plena instalación en Turquía luego de que el deportista fuera trasladado de club- y si, esta vez, es definitivo.

FUERTE DESCARGO DE KENNYS PALACIOS ANTE LA VERSIÓN DE AFFAIRE DE WANDA NARA CON L-GANTE

El estilista compartió a través de sus stories de Instagram la foto del muchacho que parece ser L-Gante, un recorte de la imagen que se filtró del boliche.

“Para todos los que dicen que este chico es L-Gante, dejen de mentir. ¿A quién se le ocurre que puede besarse en un boliche sabiendo que todos la estaban filmando?“, sentenció Kennys, muy enojado, en defensa de su amiga.

¿Qué dirá ella?