Dibu Martínez se transformó en uno de los mejores arqueros de la actualidad y de la Premier League. Gracias a las destacadas actuaciones en 2018 y 2019 en Reading y Arsenal respectivamente, llegó a la Selección Argentina y el resto es historia. Partido tras partido se ganó su lugar y, ahora, es titular indiscutido bajo los tres palos de la Albiceleste.

Varios equipos intentaron contratar al arquero en el anterior mercado de pases, sin embargo el actual Aston Villa confesó a Sky Sports por qué decidió quedarse: “Cuando veo a los niños con mi camiseta en el suelo y corean mi nombre, me dan ganas de quedarme. Me enamoré de este club y por eso no puedo dormir”.

A pesar de ello, clubes de todos los continentes tienen el interés de quedarse con la ficha del argentino para la próxima temporada. Se sabe que las Copas del Mundo son una gran vidriera para todos los futbolistas, por lo que también será una oportunidad para el Dibu.

Publicidad

Según informó el periódico británico The Mirror, Emiliano Martínez es uno de los apuntados para reemplazar a Oblak en el Atlético Madrid. El conjunto dirigido por Diego “Cholo” Simeone aún no le renovó el contrato a Jan, el cual culminará en junio de 2023, y comenzó a observar posibles sustitutos.