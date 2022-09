Pablo Migliore, quien supo vestir los colores de Boca, Racing y San Lorenzo, entre otros equipos, hoy se encuentre retirado. Su último equipo fue el Deportivo Español de la Primera C, donde actualmente dirige Caruso Lombardi.

Aún así, “el Loco” sigue ligado al mundo del fútbol, ocupando el rol de panelista en varios programas deportivos. Justamente, la semana pasada pasó por los micrófonos de ESPN Show, en una entrevista con Alejandro Fantino.

En la charla, reveló detalles de los entrenamientos en el Xeneize y contó una pequeña anécdota. “A ellos dos, Martín y Román, los picaba un mosquito y ya los cuidaban. Pero a los pibes nos mataban, yo terminaba muerto… Y un día Román me dice: ‘Voy a ir a patear unos tiros libres’. Bueno, vamos”, comenzó.

“Puso 14 pelotas y 13 goles me hizo. La que le erró pegó en el travesaño y se fue por arriba”, y agregó: “Estaba lleno de gente en el alambrado, no llegué a ninguna. Yo te juro que me tiré en todas, porque estaba lleno de gente y yo le quería sacar una pelota. Pero ni a una llegué”.

“Me pateó 14 veces y me hizo 13 goles” La Posada de los Pájaros fue testigo de un entrenamiento entre Riquelme y Migliore. ¡De locos! Mirá el programa completo de #ESPNShow en #StarPlusLA –> https://t.co/j4mBYrb203 pic.twitter.com/OgdqziYSRx — ESPN Show (@ESPNShow) September 15, 2022

Durante su paso por Boca, Migliore disputó un total de 16 partidos, en los que recibió 14 goles y mantuvo la valla invicta en 6 ocasiones. Además, cosecho dos títulos: la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.