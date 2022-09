En julio pasado, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron durante unas vacaciones en Santorini, Grecia. El conductor decidió hacerle la romántica propuesta de casamiento: le hizo creer que tenía que grabar un video para un informe de su programa de la señal de deportes ESPN, y ella tomó su teléfono, siguiendo al pie de la letra lo que su pareja le pedía.

La modelo publicó el video en la red social de Instagram en la que tiene más de 100 mil seguidores. “Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del mar Egeo, se lookeó todo, me hizo bajar a la playa, buscó un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar”, comenzó Coni en el posteo.

“Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo”, continuó sobre las imágenes que se ven luego, en donde Alejandro improvisa el comienzo de un supuesto informe para su programa, y termina orquestando una romántica propuesta de casamiento. Entusiasmada y emocionada, la modelo no pudo dejar de expresar su admiración por su futuro esposo. “Feliz es poco, me sorprende cada día”.

A dos meses del pedido de casamiento, Fantino reveló dónde y cuándo se casará con Mosqueira. “El 21 de octubre nos casamos por civil en Bahía Blanca”, explicó en una entrevista con la periodista Celina Hernández, del ciclo Socios del espectáculo, que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

De esta manera, celebrarán la unión en la tierra natal de Coni, donde recientemente ella celebró con sus mejores amigas su despedida de soltera que incluyó una previa prolongada, un viaje alocado en un “party bus” y el boliche como destino final.

“Es un momento re lindo para mi vida. Me emociona porque la encontré y ella también siente eso por mí. Cuando te pasa está buenísimo, ojalá que podamos festejar el amor y la unión”, señaló el periodista, muy contento por su próxima boda con la modelo.

Cabe recordar que a fines de mayo, el conductor de Animales sueltos había brindado una íntima entrevista en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América, donde había deslizado la posibilidad de ser padre junto a su pareja. “Estoy profundamente enamorado de Coni. Creo que en algún momento llegará el bebé, no dentro de mucho tiempo. Me enamoró su conexión con mi mundo desde la parte buena y no con la parte mala”, había expresado.

Y contó una anécdota con ella: “Hace unos años estábamos a la tarde tomando unos mates, ella estaba con el celular contestándole a una amiga, y justo había una conferencia de prensa en TN porque Moyano me iba a hacer juicio, a mí y a otros periodistas. Y yo lo vi y dije: ´La p…madre, nos mete un juicio Moyano, Coni, ¡mirá!´, me imaginé que me iban a pasar por arriba los camiones. Ella me mira y me dice: ´Sí, sí, terrible, che, una pregunta, ¿vos creés que el filtro este de Instagram…?´. O sea, en el buen sentido, me desconectó del tema. No está muy conectada y está bueno eso. No me embala, no me acelera. Es sana”. “Es lo más lindo que me pasó en la vida. Ojalá que la vida me permita estar con ella muchos años”, había señalado.

LA INCÓMODA REACCIÓN DE FANTINO CUANDO LE CONSULTARON SI INVITARÍA A MIRIAM LANZONI A SU BODA

Pero la actitud del conductor de Animales sueltos cambió cuando le consultaron su invitaría a Lanzoni a su boda, luego de que las panelistas del ciclo afirmaran que no se saluda con Mosqueira cada vez que se encuentran.

“Ya me llevás a ‘temas’”, dijo Fantino, notablemente incómodo pese a lucir una sonrisa de oreja a oreja, aunque no se privó de contestar que, en caso de ser invitado al casamiento de Lanzoni, iría. “Vamos”, dijo, antes de desaparecer fuera de cámara.

“Él va al del ella, pero a ella no la invita. Pero es porque Miriam no tiene onda con la actual de él”, dijo Rodrigo Lussich. “A Fantino le encantaría invitarla, eso hay que decirlo, pero no puede hacerlo porque a Coni no le cae bien Miriam”, agregó Mariana Brey.