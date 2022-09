Este 26 de septiembre guarda numerosas efemérides entre las que destacan el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, una fecha en la que la Organización Mundial de la Salud refuerza la necesidad del acceso gratuito y sencillo a métodos anticonceptivos, algo que es una realidad respaldada por la ley en países como la Argentina.

Además, es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, iniciativa establecida en 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de lograr que se vacíen los arsenales de este tipo de armamento a nivel mundial, algo que aún es lejano.

Por otra parte, la región celebre el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, por lo que no está de más enviar un saludo a aquella persona conocida que trabaja en el rubro.

Este lunes también es un nuevo aniversario el nacimiento del Dr. Cosme Argerich, de destacada actuación durante la Revolución de Mayo que también fundó la Escuela de Medicina de Buenos Aires, así como del poeta Thomas Stearns Eliot, más conocido como T.S Eliot, quien ganó el premio Nobel de Literatura en 1948.

Más cerca en el tiempo, hoy cumplen años la cantante brasileña Gal Costa, el conductor de tv y relator argentino Alejandro Fantino y la tenista estadounidense Serena Williams.

La historia de la música recuerda que un día como este de 1969 The Beatles editaron su último disco, Abbey Road, que fue el anteúltimo en ser publicado por la banda (Let it Be fue grabado previamente pero editado en 1970).

Por otra parte, hoy se conmemora la muerte del icónico actor estadounidense Paul Newman, así como del cantante Robert Palmer.

1758 – Nace el Dr. Cosme Argerich, fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires.

1888 – Nace el poeta y dramaturgo británico-estadounidense T.S. Elliot.

1937 – El delantero paraguayo Arsenio Erico, con la camiseta de Independiente, se convierte en el primer jugador en marcar seis goles en un partido de la era profesional del fútbol argentino. Fue en la victoria del “rojo” por 7 a 1 ante Quilmes. Erico y Angel Labruna son los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino con 295 tantos.

1945 – Nace la cantante brasileña Gal Costa en la ciudad de Bahía.

1960 – Se lleva a cabo el debate televisado entre Richard Nixon y John F. Kennedy, siendo el primero de la historia en su tipo.

1969 – The Beatles lanza su álbum “Abbey Road”.

1947 – Nace Olivia Newton-John, cantante y actriz.

1971 – Nace el conductor argentino de televisión y radio Alejandro Fantino.

1981 – Nace Serena Williams, tenista norteamericana.

2003 – Muere el cantante inglés Robert Palmer.

2008 – Muere el actor cinematográfico estadounidense Paul Newman.

2014 – 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa son desaparecidos en Iguala, México, con implicación de autoridades municipales, crimen organizado y apoyo de las fuerzas federales.

2016 – Se procede a la firma del acuerdo de paz en La Habana, entre el gobierno colombiano y las FARC, después de más de cincuenta años de conflicto.

2017 – Arabia Saudita se convierte en el último país del mundo en anunciar que levantará la prohibición de conducir a las mujeres.

