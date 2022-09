En el segundo episodio de La Noche de Mirhta (eltrece), la “Chiqui” tuvo como invitados estelares al periodista Luis Majul, a la política Patricia Bullrich, al influencer Santiago Maratea, al periodista Marcelo Polino y a la modelo Karina Jelinek. En un momento del programa, la conductora hizo una inesperada broma mientras hacía la publicidad de una marca, que hizo reír a todos, en especial, al más joven de la mesa, quien casi escupe la comida.

En la mesaza de este sábado, los invitados disfrutaron como entrada de un flan de calabaza y parmesano; como plato principal, ñoquis de batata con crema de puerro; y de postre, milhojas de manzana con salsa inglesa. Legrand le dio la señal para que comenzaran a cenar y agarró una de las tarjetas para hacer una de las tantas publicidades de esta temporada.

Los famosos comenzaron a comer y Mirtha tomó la palabra: “Nos acompaña con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón fundada 1884″, leyó la conductora, e inmediatamente acotó: “Juro que yo no estaba”. El divertido e inesperado comentario hizo reír a todos los invitados, pero sobre todo, a Maratea, quien se tapó la boca porque casi escupe la comida de las carcajadas que largó.

“Muy bueno”, acotó Jelinek y todos aplaudieron a Mirtha Legrand, quien a los 95 años continúa al frente de la mesaza y se toma con humor el paso de los años.

Tras el comentario, se dirigió a Santi Maratea, quien la visitó por primera vez: “Maratea no te conocía, sos amoroso, qué lindo sos”. Sin embargo, lo primero que le consultó fue si estaba casado o en pareja. “No, estoy muy lejos de casarme. Muy lejos. No sueño con eso. No tengo pareja, pero tampoco pienso en el amor… no proyecto por ese lado”, dijo tajante.

También la conductora le preguntó cómo hacía para conectar con la gente y llevar adelante la recaudación de dinero para las causas de beneficencia: “Depende de la causa. Quien junta la plata es la causa en sí (…) El secreto después de muchas causas es que la plata va adonde tiene que ir”.

Santi Maratea reveló el inesperado gesto que tuvo Karina Jelinek en la grabación del programa de Mirtha Legrand

Santiago Maratea lleva años moviéndose en el mundo de las redes sociales y, aunque durante mucho tiempo su fama se vio reducida únicamente al nicho de dichas plataformas, en los últimos meses se convirtió en uno de los nombres más mencionados en todo el país gracias a sus millonarias colectas solidarias. Este nuevo estatus le ganó un lugar en la mesa de Mirtha Legrand. Horas antes de que el episodio saliera al aire, el influencer reveló el inesperado gesto que la modelo Karina Jelinek tuvo con él durante las grabaciones.

A diferencia de otras épocas, el ciclo de la legendaria conductora ahora se graba con antelación y, durante la filmación de la segunda edición, el influencer y la modelo protagonizaron un tierno intercambio. Así lo contó él en sus redes sociales, en donde reveló que la mediática le prestó un labial de la reconocida casa de diseño Gucci porque lo vio con los labios resecos. “Gracias por cuidarme Kari”, expresó el Maratea mientras su benefactora sonreía tímidamente frente a la cámara.

SANTIAGO MARATEA Y SU SINCERICIDIO A LA HORA DE CONTAR POR QUÉ NO PIENSA EN CASARSE

Ante la consulta de Mirtha y el resto de la mesaza, Santi explicó más a fondo su forma de ver el casamiento. “No tengo pareja, pero tampoco pienso en el amor. Pero si tuviera pareja, no proyecto para ese lado. Siento que es muy caro (hacer) la fiesta”, dijo Maratea, haciendo reír a todos.

“Pero con la plata que juntás… ¿Cómo hacés para juntar tanta plata?”, quiso saber Mirtha. “Depende de la causa. Creo que, en un punto, el que junta la plata es la causa”, dijo Santi, que recordó que tardó 10 días en juntas dos millones de dólares para Emita.

“El secreto de las colectas es que la plata va a donde tiene que ir”, agregó Santi Maratea, en referencia a que la credibilidad que tiene por parte de sus seguidores es algo fundamental para reunir el dinero.