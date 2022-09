La punta de la Liga Profesional de Fútbol está más picante que nunca. A falta de 6 fechas para que finalice el torneo, cinco equipos se pelean por el trofeo argentino. El viernes por la noche, Boca Juniors venció 1-0 a Godoy Cruz en Mendoza y quedó como único líder. Sin embargo, el domingo Atlético Tucumán pisó fuerte de local y le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata para seguir en solitario en lo alto de la tabla.

Hasta el momento: el Decanano tiene 41 puntos, lo sigue el Xeneize con 39, Racing y Huracán suman 37 unidades, y Gimnasia con 36. La próxima jornada para estos clubes comenzará el jueves desde las 15.3o con Barracas Central vs Gimnasia; viernes 21.30 Racing vs Rosario Central; sábado 15.30 San Lorenzo vs Huracán; domingo 15.30 Patronato – Atlético Tucumán; y cierra el domingo 18 horas Boca vs Vélez Sarsfield.

¿Qué le queda a Atl. Tucumán?

Patronato (V)

Platense (L)

Racing (V)

Rosario Central (L)

Unión (L)

Defensa (V)

¿Qué le queda a Boca?

Vélez (L)

Gimnasia (V)

Aldosivi (L)

Sarmiento (V)

Newell’s (V)

Independiente (L)

¿Qué le queda a Racing?

Rosario Central (L)

Defensa (V)

Atlético Tucumán (L)

Colón (V)

Lanús (V)

River (L)

¿Qué le queda a Huracán?

San Lorenzo (V)

Talleres (L)

Argentinos (V)

Estudiantes (L)

Platense (L)

Patronato (V)

¿Qué le queda a Gimnasia?

Barracas Central (V)

Boca Juniors (L)

Banfield (V)

San Lorenzo (L)

Argentinos (L)

Talleres (V)