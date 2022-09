Los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante cada vez circulan con mayor fuerza. Es que, desde que la empresaria confirmó su separación de Mauro Icardi, se sucedieron una serie de hechos que alimentan aun más las versiones. Por caso, días atrás ambos compartieron una producción de fotos que dio que hablar y tuvieron un sugerente ida y vuelta en las redes, en el que se elogiaron públicamente.

Más tarde, en la noche del sábado Kennys Palacios, amigo y asistente personal de la mediática, decidió hacer una trasmisión en vivo junto a ella a la que se sumó el cantante. Y, entre tantos comentarios, hubo uno que llamó su atención: justamente el de Tamara Báez, ex del joven artista y madre de su hija Jamaica, que se mostró furiosa. “Qué buena onda Wanda Nara que tenés. Esas señas que hiciste… ¿te acordás que te las hacían a vos por la China? Cara dura. Ni respeto”, escribió indignada. Horas después, el propio L-Gante confirmaba su separación.

Lo cierto es que, luego de que Icardi filtre chats íntimos de una discusión con Wanda – en los que llegó a tratarla de “tóxica”-, el futbolista parece no darse por vencido y quiere reconquistar a su esposa. En este sentido, decidió comentar una publicación en la que la madre de sus hijas Francesa e Isabella mostró el look que usó para la última emisión de ¿Quién es la Máscara?, el programa de Telefe en el que se desempeña como investigadora. “Linda”, le expresó el jugador al ver su jugado outfit. Pero además, lo que también llamó la atención fue que en ese mismo posteo, L-Gante tampoco perdió la oportunidad de dejar su comentario. “Ah bueno esa enmascarada”, expresó junto al emoji de un corazón y un fueguito. Y más tarde, agregó, en referencia a una de las imágenes: “Buena la de la patita arriba”. Sin embargo, por el momento Wanda no respondió ninguno de esos mensajes.

En tanto, el domingo por la noche cuando el cantante confirmó la ruptura con su novia, también se encargó de elogiar nuevamente a la mayor de las hermanas Nara. Cuando un usuario le preguntó si Wanda era tan copada “como en las redes”, la filmó y contestó: “Mucho más”.

Por el momento, la empresaria prefiere el silencio. De hecho, no volvió a hablar de su vida privada desde que confirmó la separación del ahora futbolista de la Superliga de Turquía. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, había escrito la empresaria el jueves por la tarde acompañado de su firma: “Wanda”. Y borró de su feed las fotos que tenía junto al jugador, con quien llevaba nueve años de relación. Mientras tanto, este lunes felicitó a su ex Maxi López, que será padre nuevamente junto a su actual novia, Daniela Christiansson. “Felicidades, se agranda la familia” escribió y etiquetó al padre de sus tres hijos varones.

LA ESCALOFRIANTE ADVERTENCIA DE L-GANTE A TAMARA BÁEZ

Por otra parte, en la charla de WhatsApp con L-Gante que hizo pública Tamara Báez se vio y escuchó una polémica advertencia del cantante a la madre de Jamaica Valenzuela.

Al comienzo de la conversación, Tamara había recriminado a L-Gante: “A vos te va a llegar lo que es perderlo todo por fallarle a lo único que tenías“.

Aunque frente a los supuestos celos de L-Gante, Tamara replicó: “¿Y Wanda? Vos con lo tuyo y yo con lo mío. Es fácil“.

En ese punto, L-Gante grabó un mensaje de voz: “Tengan cuidado. Tengan cuidado que pueden ser pollo (sic)”. Dichos que reafirmaban lo que había escrito de que podían ser “pollo mal” y “ya estaba afuera” de su casa junto a un amigo.

Por eso, Tamara Báez le respondió a L-Gante: “Y sí. Es lo único que te queda. Lastimar a alguien. E ir en cana”.