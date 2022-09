Nicolás Cabré decidió abrir su propia cuenta de Instagram, el actor tiene un contacto mucho más fluido con sus fans. Tan es así que ahora está mucho más abierto a contar algunas cuestiones de su vida personal, algo que antes era impensado por su personalidad bastante reservada. Por caso, en las últimas horas sorprendió al realizar un emotivo posteo dedicado a su papá, que falleció hace ya algunos años atrás.

En su feed, el ex Son Amores compartió dos postales: una de su padre junto a un fitito color celeste y la otra, del mismo vehículo pero en la actualidad. “¡Hoy salió a pasear el chiquito! Y acá está…como el primer día que lo fuimos a buscar. Perico”, se leía sobreimpreso en las dos imágenes. En tanto, en la publicación, agregó: “Me acuerdo la felicidad que tenías cuando lo sacamos del taller y me pediste que te saque esa foto. No hay mucho más que decir… Hoy lo saque y me dieron ganas de compartirlo. Te llevo siempre conmigo. Te recuerdo, te pienso y extraño”.

En esta oportunidad, compartió una foto de un vehículo que era de Perico, su padre, y que él heredó. Se trata de un Fitito color celeste, de colección, que Nicolás lo mantiene intacto, tal como lo tenía su papá.

Las reacciones de sus amigos famosos no se hicieron esperar: Agustina Cherri escribió el nombre Perico, como llamaban al papá de Cabré, junto con un corazón rojo. La respuesta de Nicolás fue con dos corazones. Por su parte Mariano Martínez, Gimena Accardi, Carlos Portaluppi y Facundo Espinoza, también participaron con emojis de apoyo y un recordatorio a Perico.

También hubo fans anónimos que participaron del homenaje de Cabré a su padre. “Que genio era tu papa… lo conocía del barrio! Un tipazo”, recordó una mujer llamada Flor. Por su parte otro usuario lo felicitó porque “Sos un crack en todo sentido, palabras hermosas de momentos únicos.. así también recuerdo a mi papa.. abrazo Nico…”.

Otros posteos llamativos de Cabré en su cuenta de Instagram

Cabe recordar que la primera experiencia de Cabré en Instagram fue bastante traumática, ya que a las pocas horas de abrir la cuenta se la hackearon. Días después pudo recuperarla y desde entonces comparte actividades laborales, preparativos para una maratón, entrenamientos, dietas saludables y hasta recuerdos laborales y personales, tal como en este caso con el Fitito de su padre.

Por ejemplo, hace poco debió ser operado por rotura de meniscos de una rodilla y sus seguidores se enteraron de la situación y fueron siguiendo la evolución por las propias publicaciones de Nicolás.

“Hola a todos. Acá estoy Perfecto, sin dolor por lo menos. Pensé que había parado Justo…más no, jaja Paré cuando el menisco dijo basta. Cosas que pasan. Ahora solo queda recuperar y volver lo antes posible, pasando los objetivos para adelante. Ya iré contando, que se pueden venir cosas lindas. Abrazo para todos y gracias por los mensajes!!”, escribió en su posteo.

Junto con una imagen en la que se lo veía en su cama acostado, con la pierna levantada y sostenida por un almohadón, viendo una serie y con unas llamativas medias de color fucsia que generaron todo tipo de comentarios entre la gente.