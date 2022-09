Como si hubiese sido una encrucijada del destino que las pone a prueba, Wanda y Zaira Nara se separaron de sus respectivas parejas casi al mismo tiempo. O al menos lo anunciaron con apenas días de diferencia, por lo que en estos momentos ambas son un pilar de sostén una para la otra. Como buenas hermanas, se cuentan todo sobre sus vidas y, además, en esta oportunidad pueden entenderse mejor que nunca porque las dos están atravesando por la misma situación.

Por eso es que estos días están compartiendo mucho tiempo juntas y, en este contexto, es que la empresaria fue a quedarse unos días en la casa de la modelo. Pero no tuvo en cuenta que su sobrino menor, Viggo, podría molestarse son su presencia.

“¡Andate a tu casa! ¡Andate a tu casa!”, se escucha que le grita el pequeño mientras desayuna y se ve a su madre de fondo. En ese video que compartió la investigadora de ¿Quién es la Máscara?, se escuchan las risas de las hermanas de fondo y, acto seguido, la mediática le pregunta: “¿No puedo vivir acá?”. Sin embargo, no se escucha la respuesta del niño. De todas formas, en la siguiente story se ve el momento en el que él la toma de la mano, en clara señal de cariño.

Wanda confirmó su separación el último jueves, a través de una story que publicó en su cuenta de Instagram. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, había escrito la empresaria el jueves por la tarde acompañado de su firma: “Wanda”. Y borró de su feed las fotos que tenía junto al jugador, con quien llevaba nueve años de relación.

La separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

En tanto, este lunes fue Zaira la que acudió a la misma vía para confirmar su ruptura con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos Malaika y Viggo. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado.

Por otra parte, este martes, la mediática hizo una sorpresiva confesión sobre sus planes a futuro. Siempre activa en el mundo virtual, utilizó la red social del pajarito para lanzar un inesperado comentario sobre la nueva temporada de Gran Hermano. “Necesito entrar, yo te la tiro @telefe”, comentó en un tuit que rápidamente se viralizó. Sorprendida, una usuaria le preguntó si le gustaría estar como invitada durante algunos programas o si se sumaría como participante en la casa más famosa del país desde el comienzo. “¡Quedarme a vivir!”, remató Wanda para despejar todas las dudas, dejando la puerta abierta a otro desafío.

¿Todo empezó con el Wandagate? Así fueron los rumores de crisis entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

El escándalo de la infidelidad de Mauro Icardi durante 2021 también salpicó a Jakob Von Plessen, marido de Zaira Nara. Hay una fuerte versión que indica que cubrió al futbolista en su encuentro con la China Suárez. Esto habría sucedido justo el fin de semana en el que Wanda Nara viajó con su hermana a la semana de la moda en Milán.

La complicidad no se limitaría simplemente a su silencio sobre el tema, también habría tenido un gesto insólito para ayudar a su amigo: hasta llegó a dormir en el auto. Como la casa de Icardi y Nara tiene cámaras, si la mediática revisaba los registros se iba a dar cuenta de que su cuñado volvió solo. Y el objetivo era no levantar ni la más mínima sospecha ni dejar algún cabo suelto. Pero no les salió.