Por estos días, Eugenia La China Suárez está viviendo un intenso momento laboral a la vez en que se la ve feliz y enamorada. El último fin de semana la actriz aterrizó en Madrid -previo paso por Nueva York para asistir a la Semana de la Moda- ciudad en la que está para promocionar Objetos, la película que protagoniza junto a Álvaro Morte y Verónica Echegui.

Una de las primeras cosas que hizo al llegar a la capital española fue proveerse de su golosina favorita, según le compartió a sus millones de seguidores en Instagram. “Las compras importantes”, escribió, divertida, sobre una foto que publicó en sus stories en la que se la ve cargando una enorme caja repleta de barritas de chocolate con leche bañadas en chocolate negro.

Sin embargo, a buena parte de los usuarios de las redes sociales les llamó la atención otra cosa, muy distinta a los chocolates. Y tiene que ver con una coincidencia. Es que a casi un año de que se desatara el Wandagate, la China coincidió en Madrid con Mauro Icardi. En plena guerra mediática con Wanda Nara por su separación, el futbolista del Galatasaray hizo una escala en la capital española camino a Milán. Y no fueron pocos los que especularon con un posible encuentro entre la actriz y el papá de Isabella y Francesca.

Por otra parte, y como casi ningún famoso da puntada sin hilo en el mundo de las redes, otros leyeron un mensaje oculto para Icardi en un posteo que Suárez hizo en alusión a una nueva canción que estrenará su actual novio Rusherking en los próximos días. Como suele ocurrir en estos casos, fue Juariu -stalker profesional- quien leyó entre líneas y lo expuso en su perfil.

“Dice Rusherking que el rosa es el color de la semana”, escribió la China en el epígrafe de una foto en la que se la ve vestida con un buzo de ese color. La tucumana ató cabos y compartió una nota de cuando se destapó el escándalo Nara-Icardi-Suárez junto a un textual que rezaba: “Ella le pidió la camiseta rosa del PSG”. “Si vamos a buscar por lo más absurdo, vamos por todo”, analizó Juariu al respecto.

Sin embargo, horas más tarde, el propio Rusher despejó las dudas al revelar de qué se trataba. Es que el próximo jueves 29 de septiembre lanzará una nueva canción titulada “Perfecta”, la cual está promocionando con afiches que cuentan con la imagen y la figura de su novia, La China. “El cartel no miente, sos PERFECTA”, escribió el rapero acerca de esta canción que estaría inspirada en su relación con Eugenia.

Más romances cruzados: la semana pasada, La China coincidió con María Becerra -ex de Rusher- en la presentación de la serie Limbo. Mientras la actriz estaba allí en un acto de presencia, la cantante participó para dar un show una vez que finalizara la visualización del episodio inicial de la serie.

Después de la llegada de los famosos y tras un breve cóctel, se proyectó el primer episodio de Limbo. Y según reconstruyeron distintos testigos, Suárez se retiró segundos después de la emisión. Es decir, decidió no quedarse a ver el show de María Becerra. La China fue al evento acompañada por su madre, Marcela Riveiro. Y una vez que terminó el capítulo en cuestión, se fueron juntas en un taxi.

Suárez está de novia con Rusherking desde hace algunos meses, después de que él terminara su relación con Becerra en malos términos. El final de ese vínculo estuvo signado por distintos rumores de infidelidad de parte del rapero. En las últimas semanas, la actriz desmintió en repetidas oportunidades tener algún tipo de rivalidad con la popular cantante. En un vivo de Instagram, un fan quiso saber qué pensaba de la exnovia de su actual pareja. Y ella dijo: “Pienso que es una mega artista. La rompe. No sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música”.

DARÍO BARASSI BROMEÓ POR LA DECLARACIÓN DE AMOR DE CHINA SUÁREZ A RUSHERKING

Por otra parte, Darío Barassi bromeó en 100 argentinos dicen por la romántica declaración de amor de China Suárez a Rusherking en Instagram.

“¿Vieron el posteo de la China a Rusherking? ¡Un amor! Un poco fuerte, demasiado amor“.

Es que China Suárez había enumerado las razones por las cuales se había enamorado de Rusherking.

“Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca”.