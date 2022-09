Ricardo Centurión rompió el silencio por su situación actual y dejó preocupación. “Me cansé de la vida”, confesó el actual jugador de Vélez Sarsfield en diálogo con Radio La Red.

“Estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. No me banco ni yo”, agregó sobre su estado de salud. Centurión se mostró tan arrepentido de sus acciones que dijo: “No puedo mirar a los ojos a mi hija”.

Inconscientemente, Ricky pidió ayuda: “Hay veces que exploto y me da por salir y pegármela en la pera muchos días. Creo que puedo con todo y no es así, necesito ayuda. Ni los psicólogos ni los psiquiatras me pudieron ayudar”.

La realidad futbolística profesional es parecida a la que vivió en San Lorenzo, donde en varias oportunidades faltó a los entrenamientos y terminó apartado. Hoy se encuentra en Vélez entrenando apartado y acusó que no lo dejan siquiera tomar mates con sus compañeros del Fortín.

Después de apartarse del fútbol por unos meses, Centu lanzó una cruda confesión de su día a día en Vélez: “Estoy solo y el momento es muy duro. Sigo viviendo en pandemia, sin contacto con nadie. Mi teléfono no suena, nadie me llama”.

La trágica muerte de Melody Pasini, novia de Ricky Centurión

En marzo del 2020, Centurión atravesó la pérdida de su novia de los últimos cuatro años, Melody Pasini, por un paro cardíaco mientras conducía su auto en Villa Corina.