Uno de los mayores problemas que presentó Boca en los últimos tiempos fue el no poder renovar los contratos de sus figuras. Cristian Pavón y Eduardo Salvio se fueron del club con el pase en su poder, mientras que Agustín Almendra manifestó que no seguirá en el club y Agustín Rossi no logró llegar a un acuerdo, por lo que seguiría el mismo camino.

Pero eso no lo es todo. Si bien el Consejo de Fútbol logró mantener a sus futuras figuras como Alan Varela y Ezequiel Zeballos, otras promesas del equipó aún siguen a la espera de una mejor oferta, como en el caso de Valentín Barco.

Hace poco más de un mes la dirigencia avanzó en las negociaciones para renovar al “Colo”, pero no irían por el camino correcto. El periodista Augusto Cesar reveló detalles de la situación en “ESPN F90”: “Yo prestaría atención a lo de Barco. Tiene contrato hasta diciembre del 2023. La primera reunión no fue buena. Hoy están lejísimos las partes porque tiene a Fabra y Sández por delante. Estaría atento a eso”.

Barco, de 18 años de edad, debutó en la Primera de Boca de la mano de Miguel Ángel Russo, convirtiéndose en el cuarto jugador más joven en hacerlo (16 años en ese entonces). Fue convocado en todas las divisiones inferiores de la Selección Argentina, siendo reconocido recientemente como el mejor jugador del combinado nacional en el Torneo de L’Acudia, donde la albiceleste se llevó el titulo.