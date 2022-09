A través de las redes sociales, Santiago Giorgini, y su pareja, Juli León, contaron la dramática situación que vivieron el fin de semana. El chef de La Peña de Morfi (Telefe) se despertó sobresaltado el domingo en medio del olor a humo y los gritos de los vecinos, porque se estaba desatando un incendio en el lavadero de su casa. Luego de atravesar el traumático momento, reflexionaron sobre lo ocurrido y explicaron qué fue lo que pasó.

“¡Estamos sanos y salvos! ¡Estamos vivos! Jamás imaginé que alguna vez tendría que escribir algo así”, expresó en el comienzo del posteo la creadora de Madres in Argentina, junto a una imagen donde se la ve con barbijo tomada de la mano del cocinero. También incluyó algunas fotos que muestran cómo quedó el ambiente que usaban para lavar la ropa. “Ayer a la tardecita el motor del secarropas se quemó, empezó a prenderse fuego y siguió propagándose; nosotros dormíamos la siesta”, relató.

Y continuó: “Las chicas por suerte no estaban -haciendo referencia a sus hijas-, los vecinos gritaban y no escuchábamos nada. Santi de pronto se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada”. Sin entender bien lo que sucedía, Giorgini trató de apagar las llamas con el matafuego que tenía en su hogar, y después buscaron a su perra Tita, que no aparecía y no querían abandonar el domicilio sin ella. “Por suerte la encontré y estaba bien, pero fue una pesadilla de esas de las que una se levanta empapada en sudor”, resumió Juli.

También destacó que el jefe de bomberos que los asistió les dijo que había sido “una especia de milagro” y que habían tenido mucha suerte de despertarse antes de que fuera demasiado tarde. “Yo creo que mis suegros y mi papá tuvieron mucho que ver, tenemos tres Ángeles de la guarda, lo sé”, expresó, y luego admitió que siguen en shock por lo que pasó. “Estamos seguros de algo, que si nos preguntaran: ‘¿Qué salvarías de tu casa en un incendio?’, contestaríamos: ‘Nada de nada, sólo nosotros’”, aseguró.

“La vida es un regalo precioso. Gracias Universo, por dejarnos seguir acá. Y gracias a los mejores vecinos del mundo… ¡los nuestros! A todos los que se movilizaron enseguida para rescatarnos”, comentó invadida por la gratitud. Además publicó otras imágenes del lavarropas y el secarropas, que quedaron calcinados casi por completo, y auguró: “Nos esperan semanas complicadas. La casa quedó inhabitada por el hollín. Seguimos muy movilizados, conmovidos y agradecidos”.

A través de Instagram Stories, manifestó la importancia de concientizar para evitar que existan víctimas de este tipo de sucesos. “Tantos pero tantos mensajes contando que también se van a dormir o a trabajar dejando lavarropas, secarropas y lavavajillas funcionando”, alertó. En este sentido, aseguró que no fue un cortocircuito el origen de la llama, sino el motor que se quemó”.

“Era un secarropas, pero podría haber sido cualquier otro artefacto. Repitamos juntos: ‘Nunca más voy a dejar artefactos en funcionamiento si no estoy cerca para poder controlarlos’”, sentenció.

Qué fue lo que le ocurrió a Santiago Giorgini en su casa y por qué se generó el incendio

Tras la repercusión que generó la noticia, León agradeció la preocupación y destacó que la idea de contar lo que les ocurrió es generar conciencia.

