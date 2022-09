Después de la eliminación de Copa Argentina en manos de Patronato, el último golpe para dejar nocaut a River en el semestre, Marcelo Gallardo habló rápidamente en conferencia de prensa: “Tenemos la misma desilusión de la gente”.

El Millonario ya se despidió de la lucha del torneo y ahora del certamen federal, el cual le daba un boleto a la próxima Copa Libertadores. “Fue un año difícil para todos y hay que poner el pecho. No quiero hablar de errores arbitrales, hago foco en lo que no pudimos hacer en todo el segundo semestre del año”, dijo.

El fallo del que se queja River es una clara mano dentro del área, con Espinoza bien ubicado, que debió haber sido penal. El juez tampoco vio un vehemente codazo de expulsión del capitán Enzo Pérez.

Gallardo no escatimó en críticas para su equipo: “Tenemos que ser autocríticos. No pudimos cumplir con las pretensiones del año y hoy tenemos que estar serenos pese a la desilusión que nos invade. No pudimos construir un equipo que de garantías”.

Lo que le queda a River es quedar arriba en la tabla anual, última vía para conseguir un cupo a la Copa Libertadores 2023. Peleará un “mini torneo” con Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata.