La gala de este martes de ¿Quién es la Máscara? comenzó de una manera atípica. Y es que, apenas iniciado el programa, Natalia Oreiro detectó la ausencia de Wanda Nara entre los investigadores y preguntó por ella. Pero, enseguida, se dio cuenta de un detalle y, dirigiéndose a Lizy Tagliani, le pidió a la humorista que se pusiera de pie para poder ver su look.

“¿Ese no es el vestido que tenía puesto Wanda ayer?”, preguntó la conductora al ver que lucía la prenda negra ajustada de tela engomada que había usado la empresaria la noche anterior. “¡No! Este me lo compré en Miami….”, respondió Lizy en un paso de comedia. En ese momento, la ex de Mauro Icardi hizo su ingreso al estudio enfundada en un atuendo amarillo y asegurando que la habían dejado encerrada en el camarín.

Anta la supuesta sorpresa de Oreiro, Wanda siguió: “Me abrieron mi valija y me faltan un montón de cosas”. “¡La inseguridad!”, exclamó Tagliani. “No parece que te faltan un montón de cosas, yo creo que tenés un montón de cosas…”, ironizó la conductora señalando a la empresaria. Pero ella, mirando a Lizy, reclamó: “¡Mi pulsera! ¡Mi vestido! ¡Mis anteojos! ¡Mis joyas!”.

Siguiendo con el juego, la humorista comentó: “Compré todo en el ejército de salvawanda…”. “Vení a ver si te queda como a mí”, la desafió entonces Nara. E insistió: “Quiero ver si le cerró, que gire la colita”. “¡Pero mirá cómo le cerró, le queda mejor que a vos!”, le dijo entonces Natalia mientras Lizy modelaba. “Sí, le quedó mejor”, reconoció entonces Nara. Y, cuando se acercaba al estrado para sentarse junto a ella y a Roberto Modavsky y Karina La Princesita Tejeda, le dijo a su nueva amiga Tagliani: “Te lo merecés, te lo regalo porque te queda mejor que a mí”.

De inmediato, la conductora anunció que los participantes del día serían Pico, el tucán, Oli, el pez globo, Luz, la luciérnaga y Salvador, el pavo real. El primero cantó Lloviendo estrellas y los investigadores arriesgaron los nombres de Humberto Tortonese, Damián Betular, José María Muscari y Luis Ventura.

Luego cantó Oli, que hizo Antes de perderte. ¿Quién pensaron que estaba debajo del traje? Zaira Nara, Guillermina Valdés, Loli López y Karina Jelinek. A su turno, Luz entonó Inevitable y los famosos que se mencionaron fueron Brenda Asnicar, Laura Esquivel, Daniela Herrero y Ángela Torres. Y, finalmente, Salvador interpretó Dance crip para que los cuatro detectives indicaron que bajo el disfraz se escondía Pedro Alfonso.

Una vez terminadas las presentaciones, el jurado decidió salvar a la luciérnaga y al tucán. De esta manera, Oli y Salvador quedaron en el duelo final. Esta último cantó Tacones rojos y la primera interpretó A sky full of stars. La decisión, en este caso, estuvo en manos del público, que optó por que siguiera en competencia el pez globo. De esta manera, el pavo real tuvo que quitarse la máscara para abandonar el programa.

Lo cierto es que, debajo de Salvador, tal como habían dicho los investigadores, se encontraba el marido de Paula Chaves. “Me sacaron todos, pero estoy muy agradecido porque fue una experiencia espectacular”, dijo el actor y productor. Y agregó: “Cantaba mal, creía. Pero me gustó. Y canté bastante mejor de lo que pensaba. Fue muy variado. Me animé y me gustó. Además quedé con Oli, que mi hija es fanática y no tiene ni idea de que estoy acá”.

FUERTÍSIMO SINCERICIDIO DE WANDA NARA EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Luego de los pícaros cruces de comentarios que tuvieron Wanda Nara con Salvador, el misterioso personaje que se esconde detrás de un disfraz de pavo en ¿Quién es la Máscara?, la investigadora sorprendió con una confesión al aire.

Todo comenzó cuando Natalia Oreiro presentó al concursante en cuestión y a Nieves, otra participante cuya identidad también sigue siendo un misterio: “Alta facha, Salvador. Hola Nieves, ¿qué te parece Salvador? Podrían matchear re bien ustedes dos, ¿no? ¿Qué decís, Wanda? ¿Eso te pone un poco celosa?”, consultó la conductora.

“Soy un poco tóxica”, se apuró a responder la esposa de Mauro Icardi (con quien tiene a Francesca e Isabella; además de tener a Valentino, Constantino y Benedicto, frutos de su anterior relación con Maxi López).