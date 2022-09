La expansión del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tiene muchas patas para su expansión y una de ellas es sin duda la compra de 20th Century Fox por parte de Disney. Entre las propiedades que volvieron a la productora, la más popular siempre fue Deadpool que acaba de confirmar su tercera película y un regreso inesperado: Hugh Jackman al papel de Logan o Wolverine.

El tercer film en la franquicia de Deadpool llegará a los cines el 6 de septiembre de 2024. Por primera vez, Marvel Studios, la productora de películas y series de Marvel, será la encargada de llevar adelante el film gracias a la compra de Fox.

En el video de más de un minuto se ve a Ryan en compañía de Hugh, reconociendo que sabe que su anuncio generó dudas, pero que si hay algo que el público debe saber es que aunque en la película Logan el personaje de Jackman muere, para su nueva aventura no tocarán eso, ya que ambas historias ocurren en épocas distintas.

“Logan tiene lugar en 2029. Algo totalmente diferente. Logan murió en Logan. Sin tocar eso. Lo que realmente sucede en nuestra película…” y suena música por encima de la confirmación de Reynolds.

Fiel al estilo que ha manejado con el personaje de Deadpool, se ve a Reynolds junto a Jackman dando más detalles sobre el regreso de Wolverine, sin embargo es la canción “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham!, lo que hace que las voces de los actores sean inaudibles.

Teniendo en cuenta que el UCM en sus últimos largometrajes ha explorado el multiverso, quizá Jackman interpretará a una versión distinta del mutante que se dio a conocer en el comic de X Men.

En 2017, Hugh habló con Entertainment Weekly sobre la posibilidad de dejar de dar vida al mutante líder de los X-Men después de casi 20 años de interpretarlo.

“Esto es todo. Soy bastante indeciso, pero cuando tengo ese presentimiento, es como un alivio para mí. Cuando conocí a mi esposa, lo supe. Con los niños, lo supe. Cuando estaba hablando con Jerry (Seinfeld) ese día, estaba como, “Oh, sí’”, dijo sobre una anécdota que vivió junto al actor de Seinfeld, dándose cuenta que era el fin de una era“, dijo Jackman en la entrevista.

Media década más tarde, al parecer el interprete de films como Los Miserábles o El gran showman cambió de decisión y fue en 2021 cuando se creía que Taron Egerton sería el nuevo Wolverine, pero ese mismo año Jackman publicó una foto en compañía del jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, lo cual enloqueció a los fans, quienes intuyeron que podría ser la señal para el regresó del australiano a las películas de superhéroes.

Ahora casi todo se ha aclarado y las fans podrán volver a disfrutar de este superhéroe en esta nueva apuesta. Además este proyecto volverá a reunir a Reynolds y Jackman luego de compartir el set de X-Men Orígenes: Wolverine, una película que no tuvo las mejores críticas. Mientras tanto puedes ver varias de las películas de X-Men en Star+ y Disney+, pero Logan, la película de la discusión, está disponible en Star+.

Las películas de Deadpool son las más exitosas del universo X-Men, recaudando más de u$s780 millones cada una. Se estrenaron en 2016 y 2018, respectivamente, todavía bajo el paraguas de 20th Century Fox.