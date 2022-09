Gerardo Martino sufrió la agresión de los fanáticos mexicanos después de la dura caída del seleccionado Azteca ante Colombia. Al técnico argentino le arrojaron un vaso (con líquido adentro) cuando se retiraba del Levi’s Stadium.

México perdió con Colombia por 3-2 en lo que fue una tremenda remontada en el complemento de los cafeteros. Los dirigidos por el rosarino habían sacado ventaja de dos goles en la primer mitad y luego se diluyeron en Calif0rnia, Estados Unidos.

El Tata es muy resistido por los mexicanos debido a que no ven funcionamiento y tampoco se le dan los resultados. Restan menos de dos meses para la Copa del Mundo en Qatar, donde enfrentarán a la Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Reprobable actuar de un sector de la afición, se metieron con Martino tras el juego ante Colombia pic.twitter.com/pWSHjaXEkc — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 28, 2022

“Va a haber problemas”: la advertencia de Martino

En conferencia de prensa el Tata habló de la libertad de convocatoria. El argentino apuntó directamente a los dueños de los clubes y los directivos de la Liga MX: “Hace poco escuché a un directivo, que la liga no tenía que jugar para la selección, sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores para el mundial”.

“Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero; si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”, agregó.

El DT se preguntó por qué son escasos los casos de los jugadores mexicanos que dan el salto al fútbol europeo: “¿Por qué los jugadores no se van afuera? no se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden para ellos. Cómo hay un jugador que vale USD 10 millones y no tiene mercado europeo, ¿hay un mercado paralelo o qué pasa? Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar”.