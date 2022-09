Twitter es un buen lugar para pasar el rato en internet donde la opinión es el centro de conversación, sin embargo, también es un sitio en el que adolescentes o incluso niños, pueden convertirse en víctimas de abusos.

En el caso de los niños y adolescentes, la falta de una adecuada atención por parte de los adultos les deja aún más vía libre para acceder sin control a Internet. Si el ordenador o la tableta no dispone de filtros que limiten el acceso a las páginas inadecuadas, de forma accidental o buscando nuevos amigos y estímulos se irán encontrando allí con toda clase de contenidos, servicios y personas, no siempre fiables ni convenientes para todas las edades. Y lo que empieza por curiosidad puede acabar en una adicción ya que los niños y los adolescentes son fácilmente seducibles. Por desgracia hay muchos adultos que no son conscientes de estos peligros, que ya se daban en parte con la televisión y los videojuegos y que ahora se multiplican en Internet, cada vez más omnipresente y accesible a todos en las casas, escuelas, cibercafés, smartphones…

Todas las funcionalidades de Internet (navegación por las páginas web, publicación de weblogs y webs, correo electrónico, mensajería instantánea, foros, chats, gestiones y comercio electrónico, entornos para el ocio…) pueden comportar algún riesgo, al igual que ocurre en las actividades que realizamos en el «mundo físico».

Por esta razón, se deben seguir los siguientes 7 consejos para que los menores naveguen en la red de manera segura

Ser ingenioso con las contraseñas

Las cuentas en Twitter pueden ser hackeadas eventualmente. Una vez que un hacker ingresa a una, tiene la posibilidad de extraer información personal y de enviar mensajes en nombre de la víctima.

Una forma de prevenir que esto ocurra es crear una contraseña que tenga una combinación de letras y números, una extensión de más de seis caracteres y no compartirla con otras personas.

Usar un gestor de contraseñas no solo podría almacenar esa información, sino que también puede ayudar a generar otras de forma aleatoria y segura.

Configurar las opciones de privacidad

El motor de búsqueda integrado en la web y el app de Twitter permiten al usuario realizar búsquedas de mensajes o contenido específico en la red social, lo que implica que cualquier cosa que se publique desde la cuenta del adolescente puede aparecer como resultado. Cuando se activa la opción “Proteger mis tuits” las publicaciones serán bloqueadas de las búsquedas y solo podrán ser vistas por usuarios autorizados.

No compartir información personal

Cualquier persona podría estar detrás de un perfil en Twitter o de cualquier otra red social usada por adolescentes. Es por eso que es necesario instruir a los menores de edad a no compartir ningún tipo de información personal que podría revelar su ubicación u otro tipo de datos al momento de usar Twitter, ya sean fotos, vídeos, números de teléfono, etc.

Twittear de forma consciente

Una publicación en Twitter puede parecer inofensiva, pero tiene la capacidad de hacer mucho daño a otras personas, ya sea mental o físicamente incluso si esta se borra. Es necesario que los padres eduquen a sus hijos sobre la importancia de pensar antes de publicar algo en redes sociales.

No establecer amistad con desconocidos

Con las redes sociales se han desarrollado nuevas formas de contactar con personas de otras partes del mundo, pero al mismo tiempo es una ventana para que individuos malintencionados busquen manipular a niños y jóvenes detrás de una pantalla.

Los padres deben actuar de forma preventiva e inculcar en sus hijos la idea de seguir y comunicarse únicamente con personas que conocen. Esto no solo mantiene segura la navegación de los menores en Internet, sino que también en la sociedad.

Prestar atención a links desconocidos

Twitter no solo permite publicar palabras, sino también imágenes y videos, además de links a otros sitios. Algunos usuarios usan herramientas para recortar la extensión de los enlaces para evitar malgastar caracteres, por lo que no se puede conocer a qué sitios web conducen.

Con este método, cibercriminales pueden propagar malware, estafas online y otros riesgos de seguridad dentro de la plataforma, ya sea en forma de publicaciones como de mensajes directos para los perfiles que los permiten.

Los links deben verse con precaución y no abrir aquellos que sean enviados por perfiles desconocidos. En caso de que se trate de un amigo o amiga quien difundió el enlace, es preferible preguntar a qué tipo de sitio web redirige.

Instalar un buen antivirus

Una vez que se hace clic en un enlace desde Twitter, son suficientes unos cuantos más para poner en riesgo toda la red familiar. Dicho esto, la tranquilidad está a un clic de distancia: es posible descargar un software de protección antivirus gratuito. Un buen programa garantizará que todos los dispositivos conectados estén protegidos contra las amenazas que se originan en Twitter o en otras fuentes.

Al igual que Internet, las redes sociales tienen un lado bueno y otro malo. Es importante que los padres se comuniquen con sus hijos para indicarles cómo comportarse y cómo reaccionar ante diversas situaciones cuando participen en un sitio como Twitter.