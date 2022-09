Desde que Cande Tinelli aceptó estar como jurado en Canta Conmigo Ahora, su exposición aumentó en gran medida. Especialmente, porque durante cierto tiempo compartió ese rol junto a Coti Sorokin, su novio. Por eso sorprendió que hace algunas semanas la influencer confirmara que estaban atravesando una crisis.

“Hay un impasse, pero prefiero no hablar… Lo adoro, está todo bien, pero hay un impasse”, confesó en diálogo con LAM, tras haber eliminado todas las fotos junto a su pareja de su cuenta de Instagram. Si bien él negó la separación a los medios, ella se mostró muy segura de sus actos. “Me siento bien, en un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, me agarra bien parada… Estoy laburando en familia y súper contenida, eso ayuda un montón”, reveló. Sin embargo, dejó una frase que sorprendió. “El hombre es tan boludo, chicos media pila”, expresó Cande, ante la pregunta del movilero, que le consultó acerca de qué opinaba de los últimos posteos realizados por el artista.

Lo cierto es que, al parecer, la crisis duró poco y, luego de confirmar que están juntos nuevamente, la hija de Marcelo Tinelli analizó su vínculo con el intérprete de “Nada fue un error”. “Es así, las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo, hay poca tolerancia y paciencia. Me parece que hay que aprender, como la gente que sigue casada y uno dice ´¿cómo hicieron?´. Se trabaja, se ceden algunas cosas, hasta cierto punto”, comenzó explicando en una entrevista con el ciclo que conduce Ángel de Brito. Y agregó: “Como dice (Gabriel) Rolón, hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona”.

“Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la m…y no va”, continuó. Aunque admitió ser muy impulsiva: “A veces me rescato y pienso. Pero somos re calentones los dos”. Y acotó, a modo de broma: “Espero que no vengas cada vez que me separe o me pelee, porque puede pasar mil veces más”. De todas formas, reconoció: “A mí me encanta estar en pareja, no me gusta la soltería y joder, no es lo mío”.

Días atrás, ambos habían dado indicios en las redes que todo había vuelto a estar bien entre ellos. El primer gesto virtual lo dio Coti, cuando mencionó a Cande en sus stories. “Pintó budín casero de chocolate keto by Lelu Cheff @candelariatinelli”, escribió. En ese momento Lelé no reposteó la historia, pero por si quedaban dudas, el artista publicó un video donde aparecía una de las mascotas de Cande jugando en el living, nada más y nada menos que en la casa de su pareja. La mismas luces en el techo, la puerta doble, los pisos y las molduras en las paredes delataron que se encontraban en el mismo lugar.

Cabe recordar que luego de que ella admitiera que estaban pasando por una incipiente crisis luego de dos años de noviazgo, su padre había contado cómo continuarían con el concurso de talentos en caso que la ruptura fuese definitiva: “Yo lo que digo es que amo a mi hija. La decisión de mi hija va a primar sobre todas las cosas. Es una decisión personal de ella y lo que ella decida lo voy a respetar y a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo”.

En diálogo con LAM (América), Marcelo Tinelli no esquivó el tema de la semana y se refirió a la ruptura de su hija con el músico, que también forman parte de Canta conmigo ahora, el programa que conduce actualmente por la pantalla de eltrece.

“¿Él no vuelve al programa porque estaba pautado o no se sabe?”, le preguntó el movilero, tras la ausencia de su exyerno. Tinelli fue tajante en su respuesta: “Yo amo a mi hija. Y que quede en claro que su decisión va a primar sobre todas las cosas”.

“Creo que es una decisión muy personal de ella y lo que decida la voy a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo”, explicó, en un rol de buen papá.

A modo de cierre, señaló: “Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija es la que voy a acompañar”. Seguramente, estará contento con la vuelta de la pareja, ya que a Cande se la ve feliz.