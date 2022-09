El martes pasado, Alejandro Fantino sorprendió a todos en su nuevo programa criticando duramente a sus ex compañeros, Mariano Closs y Sebastián Vignolo. El conductor contó este jueves que desde ESPN lo echaron y volvió a la carga…

En Multiverso Fantino, el periodista informó que la cadena estadounidense dio por terminado su vínculo en una reunión por sus dichos contra los conductores estrellas del mediodía: “ESPN generó una reunión con nosotros y amablemente me preguntaron sobre mi comodidad. Y fueron dos horas donde conversamos y les dije que no me siento cómodo y me dieron que ellos no me notaban cómodo. No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y de mi equipo”.

Fantino hizo catarsis al mismo tiempo que se puso en la vereda opuesta al periodismo que “practican” Closs y el Pollo. “¿Por qué siempre tengo que quedarme afuera? ¿Por qué siempre los Closs y los Vignolo se quedan y yo me tengo que ir. ¿Por qué?”, se preguntó.

Fanta les avisó que seguirá con sus críticas e irán en aumento ahora que está fuera de la señal: “En lo que viene, les diría al Pollo y a Closs que se vayan comprando canilleras porque lo que viene creo no va a haber árbitro en el partido”.

La chicana de Fantino a la postura de Sebastián Vignolo de esconder su mano en el bolsillo. “Pollo, hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así vas cambiando las manos de bolsillo a bolsillo”.

El señalamiento directo a Closs. “Ustedes, Vignolo, Closs, representan al poder. Nosotros nos vamos permanentemente y ustedes se quedan en el poder. Eran el poder de Torneos, fueron el poder de Fox, siguen siendo el poder. Eras el poder de Continental, Closs, fuiste el poder de La Red, sos el poder”.

Fantino les propuso un debate a Closs y Vignolo en la UNLP