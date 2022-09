Reservado sobre su vida privada en las redes sociales, Felipe Fort sorprendió con una sugestiva foto donde se lo ve acompañado de una misteriosa joven. Desde que alcanzó la mayoría de edad, el hijo de El Comandante se mostró entusiasmado con proyectos de índole inmobiliario y la posibilidad de incorporar algunas ideas a la fábrica de chocolates. Las salidas, los encuentros con amigos y una incipiente relación también forman parte de su agenda, y a través de su cuenta de Instagram dejó pistas del romance.

En un compilado de imágenes que resumen algunos momentos del mes de septiembre, el hermano de Martita Fort eligió seis postales para representar cada una de sus pasiones: manejar autos de lujo, reuniones de trabajo acompañado de Gabriel Rydz -amigo de la familia y expareja de su padre-, entrenar en el gimnasio, el nuevo tatuaje que se hizo, el fervor por las figuritas del álbum del Mundial, y la romántica foto donde una chica le da un beso en la mejilla mientras están en un ascensor.

Además del intercambios de likes que vienen mantienen hace meses, llamó la atención el comentario de una joven llamada Priscila Godoy en el último posteo de Felipe. “Te amo”, le escribió ella, y él le devolvió el gesto en su feed. En una de las publicaciones donde posa frente a un espejo con un vestido y botas bucaneras, el hijo de Ricardo Fort le comentó: “Ulalaaa”. En cada mensaje que se dedican, no falta el “me gusta” del otro, y aunque mantienen un bajo perfil, dejan entrever que están viviendo un feliz presente sentimental.

Con 12 mil seguidores, Priscila es una joven influencer, que suele recomendar libros, películas, y también tiene una faceta artística: canta y toca la guitarra. Algunas semanas atrás el joven había contestado algunas preguntas en sus stories, en un ida y vuelta con sus más de 708 mil followers. “¿Te gustaría llegar a tener el físico que tenía tu papá? ¿O eso no te llama la atención?”, le consultaron, y respondió: “Me encantaría, me falta un entrenador, un nutricionista y ganas, porque solo cuelgo una banda”.

Sobre sus planes a futuro, contó que uno de sus sueños es trabajar para grandes marcas, tanto en el mundo de la publicidad como sobre las pasarelas. En junio también había estado invitado en el programa Terapia Picante y allí habló como nunca de su padre y de cómo llegó al mundo, ya que tanto él su hermana melliza, nacieron a través de un vientre subrogado en los Estados Unidos.

“¿Hablaste con él de chico?”, preguntó el conductor Germán Garmendia sobre si había tenido alguna charla con su padre. El joven contó que no tuvo una conversación profunda al respecto, sino que cuando era chico notó que muchos de sus amigos “tenían madre”. “¿Qué es una mamá?”, le preguntó a su papá. “No es que fue: ‘No, hijo, vos naciste por vientre subrogado, pero estás bien’. No fue así”, aseguró e imitó los característicos gestos del empresario, quien falleció en noviembre de 2013.

“‘Vos no tenés mamá. ¿Por qué? Porque no. ¿Para qué querés una mamá si me tenés a mí?’”, fue lo que me dijo, y de a poco fui entendiendo lo que es un vientre subrogado”, aseguró, y bromeó sobre la explicación que le dieron por ese entonces: “Juntaron dos semillas y ahí nací yo”. “¿En algún momento tuviste la necesidad de conocer a la mujer que los llevó en el vientre?”, le preguntó el conductor, y aunque dudó un poco al brindar la respuesta, luego se sinceró sobre la curiosidad que sentía: “A mí me importaba ver la foto de la mina que donó el óvulo para ver cómo se veía, si era rubia, morocha, alta, baja”.

