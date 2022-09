A corazón abierto y sin ningún tipo de tapujos, Juan Martín del Potro habló acerca del sufrimiento que le genera no poder jugar al tenis de manera profesional: “No puedo aceptar psicológicamente una vida sin el tenis”, confesó.

El ganador del US Open 2009 dialogó con el diario La Nación y reveló: “Hoy solo puedo caminar, no corro ni en la cinta y soy incapaz de subir las escaleras sin dolor. Ni siquiera puedo conducir mucho tiempo sin tener que detenerme a estirar las piernas por el dolor”.

Vale recordar que el tandilense sufrió la primera fractura en la rótula de su rodilla derecha a fines de 2018, cuando ocupaba la tercera ubicación del ranking ATP. Fue en el partido correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai, en el que se medía contra el croata Borna Coric.

No obstante, volvió al circuito en el 2019, pero una lesión similar contra el canadiense Denis Shapovalov lo volvió a alejar de las canchas hasta el 2022 cuando se retiró en el ATP de Buenos Aires, tras caer derrotado contra Federico Delbonis.

“Esta es mi realidad. Es muy dura, muy triste, pero sigo buscando la manera de mejorar. Mi nuevo desafío es cómo tratar de procesar todo, asimilar lo que me toca y cómo me levanto todos los días para vivir lo mejor posible”, explicó uno de los mejores tenistas argentinos de la historia.

En este sentido, manifestó: “Cuando hablo con otro deportistas que ya no están activos me dicen: ‘Bueno, me tomé los últimos dos años de mi carrera, el último año, me preparé de esta manera o de otra’. Pero yo lo estoy haciendo ahora, era el número 3 del mundo hasta que de repente me rompí las rodillas y acá estoy, sin nada”.

Para finalizar, se lamentó porque “es muy dura esa sensación después de cada intento, ya sea un tratamiento o una cirugía. La frustración que puedo sentir cuando las cosas no funcionan es difícil de explicar. Me engaño a mí mismo, tengo fe en cada nuevo tratamiento que pruebo, pero cada vez que este falla supone un golpe muy duro”.