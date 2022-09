En los últimos años, Susana Giménez estuvo algo alejada de la conducción en televisión y dosificando sus actividades laborales. Una de las últimas cosas que hizo fue un especial con Sebastián Yatra para una conocida plataforma de streaming y luego terminó con la gira con la obra teatral Piel de Judas en Uruguay. Lógico, a una estrella de su calibre no pararon de hacerle ofrecimientos, pero ella descartó casi todos.

A la salida de la avant premiere de Argentina, 1985 -película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, dirigida por Santiago Mitre-, la diva fue abordada por un movilero de LAM (América) quien le preguntó si volverá a trabajar en la pantalla chica. “La verdad que no tengo ganas”, resumió Susana.

“La semana que viene me voy a Uruguay y después creo que me voy al mundial. Me voy a Qatar”, contó Giménez sobre su futuro inmediato. Pero rápidamente aclaró que no va a estar en el país árabe para trabajar, sino que disfrutará del fútbol como una hincha más de la Scaloneta. “Voy con Mercedes y los chicos. Sé que estará Marley por ahí, y tal vez haremos algo”, especuló. También descartó que hará una entrevista con Wanda Nara para una plataforma de streaming con la que viene realizando distintas producciones.

Asimismo, el cronista quiso saber por qué la diva prefirió no estar al frente de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) el show conducido por Natalia Oreiro. “No me pareció que era para mi, no era para mí”, respondió Susana al respecto.

“Es un programa donde no hay un premio, qué sé yo”, se justificó la conductora a la hora de dar motivos de la decisión que tomó. “No era para mí. Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida hago lo que me gusta”, repitió con una sonrisa.

A finales de septiembre, Giménez terminó su temporada teatral con Piel de Judas en Punta del Este. Fueron dos meses de un éxito que sobrepasó las expectativas, al punto que la obligaron a sumar funciones y localidades en el Enjoy. Fueron jornadas de emociones varias, entre el regreso a las tablas, la visita de familiares y amigos, reconciliaciones vividas en el país en el que reside desde mediados del 2020.

Como corresponde en estos casos, Susana se juntó con sus compañeros de elenco para ponerle cierre a esta etapa y brindar por lo conseguido. Allí asistieron los argentinos Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik, además de los actores uruguayos Sebastián Slepovich y Patricia Álvarez, como se pudo ver en las redes sociales de la conductora. “Estamos acá en la comida de fin de temporada. Hemos tenido una temporada fabulosa”, dijo Susana en un video plagado de sonrisas.

Al arribar a Aeroparque, nuevamente en un avión piloteado por el periodista Antonio Laje, Susana habló de todos estos temas. Primero, mostró su sorpresa y satisfacción por la exitosa presentación de la obra. “Tenía miedo porque nunca se había hecho en invierno, pero fue brutal”, aseguró. Y a la columna de las alegrías sumó su reencuentro con Carlos Perciavalle, con quien estuvo distanciada durante mucho tiempo. Estamos íntimos”, admitió.

MARCELA TAURO CONTÓ QUÉ ACTRIZ INTERPRETARÁ A SUSANA EN LA SERIE DE COPPOLA

“La actriz fue elegida por casting. Y la vamos a mostrar. Yo no la conocía y me encantó. Ella también canta”, comentó Marcela.

Acto seguido, reveló el nombre de la cantante que se pondrá en la piel de la diva: “La chica es monísima. Susana no se puede quejar. Se llama María Campos. Es muy linda ¡y no saben lo que canta!”.