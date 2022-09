Emiliano Vecchio se transformó en una de las figuras de este Racing Club animador del campeonato de la Liga Profesional Argentina con apenas un puñado de partidos. Si bien su llegada al club trajo dudas debido a su estado físico, él se encargó de disiparlas con buenas actuaciones dentro del campo de juego que valieron triunfos para La Academia.

Sin embargo, el propio mediocampista de 33 años reconoció que no todo fue color de rosas desde el inicio. Su arribo a Avellaneda lo encontró excedido de peso y tuvo que algunos bajar kilos para alcanzar su versión: “Ahora peso 84 kilos, llegué en 92 y medio. Ahora me siento bien, me recupero más rápido y me canso menos“, expresó en la entrevista que brindó a Neura Radio (FM 89.7).

“Aparte mis compañeros vuelan, hay veces que la pelota no la veo. Un día le dije a Gago: ‘vamos a dejar la pelota en mitad de cancha y no la va a tocar nadie, vamos a correr todos para cualquier lado’. Es una cosa de locos“, bromeó en relación a la dinámica y el vértigo con el que juega el equipo de Fernando Gago.

Pero además de buen fútbol Vecchio llegó para aportarle su experiencia al vestuario, por eso intenta ayudar a sus compañeros más jóvenes con las cuestiones humanas: “Cuando entro a un vestuario me gusta observar e identificar las personalidades de mis compañeros, uno no puede tratar a todos de la misma manera. Trato de interesarme, meterme en sus vidas personales, saber cómo están compuestas sus familias y ver qué necesitan“, contó.

“He hablado mucho con Carlos Alcaraz y Lolo Miranda. A Carlitos le dije: ‘cuando tenía tu edad tenía tu misma personalidad y me generó muchos problemas, me gustaría acortarte el camino y que puedas transitarlo de otra forma. Por suerte me escucha, lo está trabajando. Es re picante el pibe y a veces una palabra te lleva a estar angustiado un mes. Por ahí te enojás con un compañero, le hacés un gesto al técnico y cuando bajás estás un mes angustiado“, reveló en la nota que le dio al programa de Alejandro Fantino.