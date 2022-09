Con más de 5,7 millones de seguidores en Instagram, Cinthia Fernández se mantiene en contacto con su público virtual todos los días. El jueves por la mañana sorprendió con una confesión sobre el inusual desayuno con el que comenzó el día. Acostumbrada a que le consulten cómo complementa su rutina fitness en cuanto a la alimentación, la panelista de Momento D (El Trece) contó que decidió darse un gusto diferente y después cumplió con la sesión de entrenamiento.

“¿Quieren saber qué desayuno?”, les preguntó a través de un video grabado en modo selfie que subió a sus historias. Con los cubiertos en mano, se dispuso a disfrutar de la primera comida del día: “Milanesas, me pintó”. Con picardía, contó que lo combinó con café con leche, y remató: “Con eso las bajo, pero lo peor es que es la segunda milanesa”. En la siguiente storie se mostró en el gimnasio, mientras hacía ejercicio: “Me clavo la milanga a las 9 am pero después te entreno, eh”. Tal como suele hacer al menos una vez por semana, compartió en su feed una rutina full brazos con indicaciones para realizarla correctamente.

Días atrás había realizado un challenge, conocido como “el reto de la gelatina”, en el que se grabó saltando en bikini, al ritmo de una canción viral, y resaltó la importancia del amor propio. Luego de enfocar en primer plano las estrías, y posar sin maquillaje, incentivó a todos a “aceptarse a sí mismos”, y les pidió que hicieran oídos sordos a las críticas. “¿Quién se anima al challenge? A mover la gelatina”, expresó con entusiasmo.

Aunque recibió cientos de likes y comentarios a favor, también hubo algunos negativos. Mientras algunos usuarios la felicitaron por su físico, otros remarcaron que no era necesario que hiciera ese tipo de contenido. La modelo se cansó de ser cuestionada y decidió defenderse con otro video: “Para las envidiosas a las que les preocupa mucho mi trasero sin ropa: acá va tapado. No se estresen tanto que lo miran igual #gilesmelamastic”, aseguró en un video en sus historias donde aparecía vestida con calzas deportivas.

Hace algunas semanas Cinthia estuvo enferma, con una gripe que la obligó a hacer reposo durante algunos días, y coincidió con su retorno de Punta de Cana, después de que su hija Francesca sufriera una gastritis aguda y permaneciera internada. Tras superar ese dramático momento que la tuvo días sin dormir a la espera de la mejoría, ya de vuelta en Buenos Aires, empezó a sentirse mal y tuvo que ausentarse de su rol en el ciclo que conduce Fabián Doman. “La primera vez que me verán en cama volcar. Hagan screen shot (captura de pantalla) no verán muchas veces que me quede quieta”, aseguró.

En aquella ocasión le agradeció a sus amigos y a su mamá, por la ayuda con el cuidado de Charis, Bella y Fran mientras se recuperaba. También respondió preguntas de sus seguidores, y lanzó un comentario filoso en relación al constante enfrentamiento que mantiene con Matías Defederico, el padre de las niñas, y su exsuegra. “Es obvio que te vas a enfermar, toda la mala onda que te tiran, sos demasiado fuerte, te quiero, cuidate”, le escribió un seguidor, y ella coincidió: “Me están pinchando el muñeco fuerte”.

CINTHIA FERNÁNDEZ APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA GRAN HERMANO

“¿Volverías a la casa de Gran Hermano?”, le preguntaron a Cinthia a través de sus stories de Instagram.

“Ni ningún reality de esos. Te usan, te arman un personaje y vos después afuera arreglate… Sos la buena o la villana, depende lo que les garpe, te lo arman…”.

“El único reality que me gusta es el nuevo de Challenge, el de Telefe, que es de deporte. Igual, no dejaría a mis hijas, no aguantaría“, sentenció Cinthia, re picante.

¡Clarito!