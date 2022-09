Davoo Xeneize es uno de los streamers más conocidos de argentina en el mundo del fútbol. El joven de 19 años tiene más de 700.000 seguidores entre sus cuentas en las redes sociales (Twitch, Youtube, Instagram y Twitter), y se pasa varias horas del día “prendido” reaccionando y analizando el deporte popular del país.

El fanático de Boca Juniors admitió uno de sus grandes problemas: no encontrar novia. “No sé cómo explicarlo, pero literalmente yo soy muy fiel a lo que a mí me gusta”, destacó. Y agregó: “El día que una mina me gusta tanto como me gustan las cosas a las que yo le soy fiel, le voy a ser fiel también, no la voy a cagar”.

Pero en ese momento surgió la mayor dificultad: “El tema es que… enamorarme de una flaca que me gusta como me gusta Riquelme y que encima me dé bola. Ese es el problema en realidad”.

“Porque la realidad es que me he enamorado varias veces, el tema es el segundo nivel, que es cuando ella te tiene que dar bola a vos. Amigo, no sé qué decirle para que sienta que soy interesante. No soy un tipo interesante, solamente sé y me interesa el fútbol” , remarcó a corazón abierto.

Davoo se preguntó qué le diría a una mujer e hizo un recorrido por su calendario: “Literalmente streameo de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y analizo todo el tiempo fútbol. Me despierto a las 3 de la tarde y veo fútbol hasta las 11 de la noche. No veo series, películas y escucho música de hace 30 años”.

El amante de la redonda una vez más se hizo viral. Su amor por Juan Román y la esférica sacaron a la luz el sentimiento de varios de sus oyentes. Y se lo hicieron notar en los comentarios. “Ahora, la felicidad que me da a mí ver la asistencia de Riquelme, en Arroyito, a Palacio por la primera fecha del Clausura 2008, no se la da a esa mina tener un novio. Porque son amores distintos, pero amor al fin y mi amor es mucho más fiel y mucho más profundo” , comentó orgulloso de su pensamiento.

Por último, siguiendo con su explicación de por qué no consigue pareja, sacó una comparación que hacen sus haters: “Si una mujer entra a Instagram oa TikTok y ve que me comparan con un puerro amigo, i maginate salir con un tipo que lo comparan con un puerro. Merecés ser descansada por todas tus amigas”.