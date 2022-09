El tenis profesional es uno de los deportes más caballerescos y no suelen ocurrir grandes problemas entre los jugadores, ni tampoco en las tribunas de los estadios. Sin embargo, hay ocasiones en las que se vio a tenistas discutir. Y, muy pocas veces, yéndose a las manos. Pero este jueves sucedió un hecho bastante inusual…

Corentin Moutet cayó 6-2, 6-7 (3/7) y 6-7 (2/7) ante Adrien Adreev en el partido de los octavos de final del Challenger Open D’Orleans, Francia. El local, quien se encuentra en el puesto 64, se enojó por el fuerte saludo del búlgaro y comenzó el momento tenso. Empujones, algunas manos al aire, gritos de la gente, y tuvo que intervenir el umpire para que no pase a mayores.

Luego del encuentro, el francés se expresó mediante una historia en su cuenta de Instagram y contó por qué se pelearon: “Cuando un jugador se permite decirme ‘fuck you’ dos veces, mientras me mira a los ojos, no puedo evitar hacerle entender a mi manera que no son cosas que puedan hacerse”. Además, agregó: “Andreev me amenazó y me pidió que lo esperara a la salida de la pista”.

Sin embargo, aunque pareciera que esta vez no fue su culpa el inicio de la contienda, Moutet tiene un historial un poco particular. En el Challenger de Córdoba 2020, Guido Pella se cruzó con él y después relató: “Es un gran jugador, pero muy maleducado. Nos faltó el respeto al público y a mí. Siempre hizo lo mismo”. Al siguiente año, una circunstancia parecida trascendió junto a Daniel Evans.