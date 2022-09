Angel Cappa fue un entrenador de extenso recorrido por el fútbol argentino. Si bien tuvo pasos por Racing, River y Gimnasia y Esgrima de la Plata, el más recordado fue en el sucampeonato del Clausura 2009 con Huracán.

En este sentido y en el marco de una entrevista exclusiva con NA, Cappa confesó: “Yo he sido un entrenador más del montón, pero siempre defendí una idea. Entonces no es que moleste como entrenador, sino por lo que digo, por el mensaje que doy, porque pongo en evidencia algo“.

“He tenido una sola virtud en la vida: he sido buen alumno. Siempre he preguntado. Hablé con (Ernesto) Grillo, (Humberto) “Bocha” Maschio, (Alfredo) Di Stéfano, (Adolfo) Pedernera, (Omar) Sivori, tuve una suerte muy grande”, agregó.

“He tenido como maestro a Menotti. Y lo mismo con jugadores de fútbol. Nunca me creí con derecho a desconocer todo eso. Traté de ser fiel y ser leal a todo eso que me emocionó y me brindó conocimiento. Algunas veces me fue bien y otras me fue mal. Pero siempre lo intenté”, concluyó.