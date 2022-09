Pablo Moyano se refirió a la reapertura de paritarias del sector que conduce y destinó una contundente advertencia al sector empresarial de transporte, en plena tensión con el Sindicato del Neumático (Sutna). “Espero que vengan con una propuesta seria porque si no, el paro de los trabajadores del neumático va a ser un poroto con lo que va a hacer Camioneros”, amenazó.

En conferencia de prensa, realizada este viernes en la sede porteña del Sindicato de Camioneros, Moyano adelantó que la paritaria para los camioneros “va a ser un número superior” al 94% que consiguieron los bancarios.

“Fuimos esenciales en la pandemia y queremos que eso se reconozca en el salario. Todos los gremios están reabriendo paritarias y Camioneros también lo va a hacer”, destacó Moyano.

Y en esa línea continuó: “Le hemos ratificado al Presidente el pedido de una suma fija para los trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica; que las asignaciones familiares sean para todos los trabajadores porque ahora lo están cobrando 2 millones sobre una base de 6 millones de trabajadores registrados; y que se levante el piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias”.

La CGT

Durante su discurso, el gremialista camionero descartó abandonar la cúpula de conducción de la CGT que comparte con Héctor Daer y Carlos Acuña. “En la CGT hay discusiones como las hay en el Gobierno, en la oposición y entre los periodistas. Hay discusiones, pero estamos todos unidos”, aclaró.

Sobre la relación con el resto de la dirigencia sindical, la calificó de “normal” e ironizó: “No me voy a poner celoso por un asado”, en referencia a la cena privada que mantuvo el resto de la conducción de la CGT con el presidente Alberto Fernández el pasado lunes en la Quinta de Olivos, donde el camionero no fue invitado.

Inflación

Por otro lado, el sindicalista apuntó duramente contra el sector empresarial a quien responsabilizó por los índices de inflación. “Remarcan los precios y no son solidarios con la sociedad”, apuntó Moyano al remarcar, en cambio, que “el Gobierno está haciendo todo el esfuerzo en controlar” el incremento de los productos.

“Yo hago responsables de la inflación a los empresarios que se la están llevando en pala; como los del campo que liquidaron con el dólar soja y las cosas no bajan”, acusó Moyano. “El Gobierno está haciendo un esfuerzo importante, pero los funcionarios que tiene alrededor el Presidente deberían ser un poco más fuertes porque al Gobierno le falta un poco de fuerza para sentarlos a una mesa a los cinco empresarios vivos que remarcan, sancionarlos o la medida que deba tomar para controlar el aumento de precios”, opinó.

Por otra parte, negó que haya solicitado al Presidente la renuncia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aunque se consideró “critico” de su gestión.

Asimismo, a lo largo de la conferencia el sindicalista celebró el acuerdo alcanzado con el gobierno porteño con respecto a los 500 trabajadores de las grúas que serán indemnizados y continuarán trabajando bajo el régimen de ese gremio.

FUENTE: La Nación