River Plate no está pasando un buen momento a nivel futbolístico: quedó eliminado de la Copa Argentina al caer por penales ante Patronato, se fue temprano de la Copa Libertadores y está a nueve puntos del líder de la Liga Profesional de Fútbol.

Lucas Martínez Quarta, ex defensor del Millonario y la Selección Argentina, aprovechó el flojo rendimiento de Javier Pinola y Jonatan Maidana para bancarlos públicamente.

“Tengo una muy buena relación con ellos, sé lo que lo sufren. Me tocó vivirlo desde adentro, ya conocen lo que es este mundo y han pasado también por esto. Ellos son fundamentales para poder salir de este momento y estoy seguro de que así lo están haciendo para salir, yo creo que lamentablemente son rachas y la verdad que tienen un equipo para poder salir de esto y volver a pelear por cosas“, expresó el Chino.

Además, dio su opinión de la situación que está viviendo en conjunto dirigido por Marcelo Gallardo: “Es un momento que me ha tocado pasar cuando yo estaba ahí, no está ganando los partidos, se te empiezan a cruzar muchas cosas. River nos tiene acostumbrados a que siempre en todos los años a pelear cosas y que cuando por ahí hay una seguidilla de partidos en la que no tenes un resultado bueno ves todo malo, así nos acostumbró River”.

Publicidad

“Así en su momento hemos salido de aquellos malos, creo que otra vez más van a volver a agarrar el ritmo de partido, de resultados. Hay que pensar que todos los años cambia de equipo porque se van jugadores, eso también es una desventaja. Mientras que la mayoría de los clubes están dos o tres años los mismos jugadores, River tiene todos los años dos o tres jugadores que se le van. Es hasta que se acostumbre otra vez el equipo y pueda agarrar esos buenos momentos”, cerró Lucas en diálogo con TyC Sports.