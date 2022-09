Wanda Nara y L-Gante no paran. Conocedores como pocos del juego mediático, cada uno con su estilo saben cómo estar en boca de todos con sus actos por separado, y cada vez que se juntan son dinamita. En los últimos días, la empresaria y el cantante empezaron un coqueteo que quizás ni ellos saben en qué terminará. Se cruzaron en diversos guiños virtuales, compartieron una producción de la marca de ropa de la empresaria y los vieron cenando juntos en un conocido restaurante de Puerto Madero.

Este jueves sumaron un nuevo capítulo al compartir un vivo de Instagram. Primero lo hicieron a pantalla partida, cada uno desde su cuenta, interactuando con los más de 15 millones de seguidores de Wanda y los más de 5 de Elián. Y luego sorprendieron a todos al coincidir virtual y físicamente, desde el perfil oficial de la empresaria y en un salón preparado especialmente para la transmisión.

El objetivo principal del encuentro fue promocionar la nueva línea de sport de la mayor de las Nara, al punto que ambos lucieron los conjuntos deportivos de la ocasión. Pero la conversación informal estuvo plagada de guiños a la posible relación entre ambos, entre beboteos, miradas cómplices, silencios incómodos y las preguntas del público que querían saber de qué se trataba.

Como era de esperar, uno de los primeros temas de los que hablaron fue de sus recientes separaciones. “No sabía si estabas casado, si estabas en pareja”, rompió el hielo la empresaria. “Estoy soltero hace rato, tenía que tomar el valor para decirlo”, replicó el cantante que más adelante dio más detalles de esta situación. Fue cuando Wanda le reprochó no haberle escrito durante su visita a París. “Pensé que estabas con tus cosas y no me ibas a dar bola”, se excusó Elián, y ante la pregunta de Wanda sobre si estaba en pareja, confesó: “Me parece que estaba separado. Peleado no, porque en ese momento iba a buscar a mi hija”. Vale aclarar que el músico pasó por la Ciudad Luz el 16 de agosto pasado.

Wanda Nara, cómplice con L-Gante en un vivo: “Yo pagué la cena, si te trajo problemas te paso el comprobante”

Durante la charla, Wanda Nara y L-Gante no dejaron pasar uno de los temas que copó los portales: la lujosa cena que compartieron en Costanera Norte, la cual supuestamente había sido pagada por el referente de la cumbia 420. Finalmente, esa versión fue desmentida.

Según el periodista Damián Rojo, la cuenta había sido de $110 mil pesos y la había abonado el referente de la Cumbia 420. Lejos de eso, los artistas aseguraron que costó la mitad de los que dijeron y dieron los detalles de la “reunión laboral”. “Pagué yo, si eso te trajo problemas te puedo pasar el comprobante de la tarjeta”, le dijo la mediática.

“Vos te pediste pastas, lo más barato de la cuenta”, lanzó Wanda. A lo que él respondió: “No sabía qué pedir, había muchas cosas raras”. Además, en una parte de la conversación, ella bromeó y dijo que le iba a pedir que le pague la mitad de todo lo que gastaron.

La aclaración sobre quién se hizo cargo de la cena no fue casualidad. En las últimas horas, Támara Báez, expareja del intérprete de “Perrito Malvado”, se mostró indignada por la versión de que el padre de su hija había cubierto todos los gastos del encuentro. “Y me quiere pasar 50 mil por mes. Entonces no llores cuando el abogado te pida lo que le corresponde a tu hija. Paganini de todo el mundo”, advirtió la influencer en su cuenta de Instagram.