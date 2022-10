La goleada del City al United en el derbi de Manchester pasó a la historia del fútbol ingles. Si bien se disputaron grandes clásicos y encuentros inolvidables, nunca con seis goles de ventaja para uno de los equipos.

Uno de los protagonistas más criticados en el post partido fue Erik Ten Hag, director técnico de los Red Devils, quien dejó a dos de sus grandes figuras en en blanco de suplentes: Cristiano Ronaldo y Casemiro. El portugués no disputó un solo minuto ante el City, viendo todo el partido desde afuera. Por parte del brasileño, sigue sin hacerse un lugar en el once inicial.

Cuando fue consultado por la ausencia del Bicho, el estratega holandés justificó: “No lo puse por respeto por él y por su carrera. Ibamos 4-1 y Anthony Martial necesitaba minutos despues de su lesión”.

“Nos faltó creérnoslo. No defendimos como toca y no fuimos valientes con la posesión. Tuvimos muchos fallos técnicos y en la toma de decisiones. Así no se puede. Tenemos que actuar como un equipo y creérnoslo. Es algo que ya hemos mostrado. En los últimos cinco partidos hemos tenido la actitud adecuada, nos lo hemos creído y hemos generado problemas a nuestros rivales. Hoy no. Creo que es algo normal en nuestro proceso. Tenemos que aceptarlo y aprender” explayó ten Hag.

Sin dudas, un gran día para Erling Halland y Phil Foden, marcando un hattrick cada uno, mientras que fue una pésima jornada para los ex jugadores del Real Madrid, que vieron como su equipo era apabullado por un rival claramente superior.