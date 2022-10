Y finalmente llegó el día. Después de dos años sin ceremonia, este sábado se volvieron a entregar los Martín Fierro a la Radio. Con más de 500 invitados que desfilaron por la alfombra roja, era de esperarse que hubiera varias perlitas. Y así fue.

Lanata se hizo desear

Por su trayectoria, por ser uno de los periodistas que más premios Martín Fierro ha recibido a lo largo de su carrera -24, incluyendo uno de Oro- y porque sus declaraciones siempre son contundentes, Jorge Lanata era una de las figuras más esperadas en la alfombra roja.

Sin embargo, el conductor de Lanata sin filtro esquivó a la prensa e ingresó al Goldencenter de Parque Norte por otra entrada, provocando el enojo y el malestar de cronistas y fotógrafos que no pudieron entrevistarlo. Y luego al recibir su premio a mejor labor periodística de 2019 por su programa de Radio Mitre, tampoco se acercó a la alfombra para ser entrevistado, tal como hizo el resto de los ganadores.

Vale decir que el periodista sí dio una entrevista para la transmisión oficial. “El Martín Fierro es el único premio popular en la Argentina. La gente me toca bocina en la calle, se vive como un River-Boca”, aseguró acompañado por su mujer, la bella Elba Marcovecchio.

La reconciliación que no sucedió…

La gran fiesta de la radio pudo haber sido el escenario perfecto para la reconciliación de dos grandes figuras del mundo del espectáculo, pero todo quedó en la nada. Susana Roccasalvo y Ángel de Brito quedaron en veredas opuestas de la vida cuando ella le inició un juicio por calumnias e injurias. Este año, la Justicia decidió sobreseer al conductor de LAM y obligar a la integrante de Aptra a hacerse cargo de las costas. Mientras De Brito compartió el fallo en su programa, Roccasalvo decidió llamarse a silencio.

Los Martín Fierro volvieron a reunir en un mismo lugar a los dos periodistas. Mucho más de lo que la conductora de Implacables hubiera querido: es que al llegar, se dio cuenta que la habían ubicado en la misma mesa en la que se encontraba De Brito. Rápida de reflejos y por razones obvias, pidió un cambio de lugar y se olvidó del asunto. Sin embargo, el exjurado de “Bailando por un sueño” fue por más y se acercó hasta el nuevo lugar de Roccasalvo con la intención de hacer las paces y terminar con el conflicto. Luego de escucharlo con atención, la conductora fue tajante: “Lo nuestro sigue en otra instancia legal”, disparó, y siguió con lo suyo.

La decoración del salón

El color que prevaleció en el salón del Goldencenter de Parque Norte durante la ceremonia de los Martín Fierro fue el blanco. Las paredes, los manteles, los centros de mesa, la vajilla y las servilletas contrastaban a la perfección con las sillas negras. Más de 30 mesas redondas, suave música de fondo y luces de colores completaban la escena.

El menú tuvo excelentes comentarios por parte de los invitados. “Riquísima”, se escuchaba en las mesas cada vez que un camarero acercaba un plato. Consistía en una entrada con fondue de quesos, tortellini frito y mermelada de tomates reliquia. De plato principal, vacío braseado con hinojos confitados, laminado de boniato y salsa de cabernet ahumado. Mientras que para el postre había un trío de texturas de chocolate y salsa de maracuyá.

MIRTHA LEGRAND CONTÓ QUE ESPERÓ HASTA ÚLTIMO MOMENTO LA INVITACIÓN AL CASAMIENTO DE LANATA

Mirtha Legrand contó en su programa de eltrece que esperó hasta último momento la invitación al casamiento de Jorge Lanata con Elba Marcovecchio.

“Yo esperaba la tarjeta, yo decía ‘hoy va a llegar’ y al día siguiente lo mismo. Es un chiste que hago, si me hubiera dolido mucho no te lo preguntaba”, le dijo sincera.

Por su parte, el conductor bromeó: “Me hubiera encantado que vinieras, es más, no le digas al Elba, la próxima vez que me case te invito”.