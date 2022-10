En medio de un presente atípico para el River Plate de Marcelo Gallardo, lejos en la pelea por la Liga Profesional Argentina y eliminado del resto de las competencias, el presidente Jorge Brito salió a brindar declaraciones.

El máximo dirigente habló con los medios de comunicación y se refirió al futuro del director técnico, a quien se le vence el contrato a fin de año: “El mes que viene estaremos definiendo eso, la comisión directiva y todo el mundo River es consciente que tenemos al mejor técnico. Creemos que Marcelo es el que más conoce el paladar del hincha, el que más conoce al plantel y que es el más capacitado para revertir este presente que no es el mejor“, sostuvo.

Y agregó: “En algún momento va a llegar el día en que Gallardo decida irse de River, ojalá que sea muy lejano y que no me encuentre a mí como presidente“. A su vez, catalogó al cuerpo técnico como “el mejor de Sudamérica, si no del mundo“, en una clara demostración de que hará lo posible por retener al Muñeco por mucho tiempo más.

“Sabíamos que íbamos a tener un año con complejidades y complicaciones. Es un año atípico por el Mundial, tuvimos muchas incorporaciones con la dificultad que eso conlleva y lo hemos sufrido. Nos queda mucho para prepararnos de cara al año que viene; tendremos tiempo de descanso, para hacer pretemporada y organizar partidos amistosos. Estamos con mucho optimismo para el año que viene“, expresó sobre el presente del equipo en ESPN F12.

Y sentenció: “No quiero que suene a excusa pero hubo jugadores que llegaron sin pretemporada y que no venían activos en sus equipos. Lo que nos queda de acá a fin de año es la clasificación a la Libertadores“.

La crítica de Jorge Brito al arbitraje argentino

El presidente Jorge Brito también evidenció su malestar por los fallos arbitrales en contra de River Plate y enfatizó: “El arbitraje debe ser transparente. Que no salgamos a hablar no significa que no trabajemos en el día a día en esto. Todos hemos visto lo que le ocurrió a River en los partidos importantes“.

En concordancia con eso, le pegó a Federico Beligoy: “River pide claridad en la designación de árbitros. Tampoco es claro por qué a veces paran a un árbitro y otras veces no, o cuándo salen a pedir perdón porque un árbitro se equivoca y cuándo no. Hay una incompatibilidad de funciones de Beligoy, como Secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y Director General de Árbitros“.