L-Gante, mantuvo una fuerte discusión con agentes de la Policía. Sucedió el domingo por la noche cuando el cantante regresaba a su casa en su auto junto a unos amigos, luego de presenciar el show que había brindando Daddy Yankee en la cancha de Vélez Sarsfield. Al llegar a la cabina del peaje de la autopista Ricchieri ocurrió el violento episodio.

La secuencia completa puede observarse en un video al que accedió Teleshow, que fue grabado por el celular por uno de los amigos de L-Gante, quien iba sentado en el asiento del acompañante. “¡Bajá Elián, bajá!”, le grita un policía al músico en reiteradas oportunidades. En un momento de la filmación se observa cómo uno de los agentes lo señala con una mano mientras que en la otra, colocada sobre el pecho, tendría un arma.

“¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?”, dice Valenzuela apenas desciende del vehículo. “¡No me apuntes, no me toques!”, agrega, en medio de forcejeos con los policías. “¿Por qué me apunta con el fierro?”, vuelve a cuestionar L-Gante. Uno de los uniformados le pregunta si sabía que venía manejando a mucha velocidad por la autopista: “¿Sabés a cuánto venías?”. El artista responde: “A 100. ¿Cuánto da la calle?”.

Por unos segundos más sigue la discusión y los empujones. “¿Te hacés el policía, bobo, chup… pija? Vos sos policía, fijate cómo actúas de policía. Venís a patear el auto, pedazo de envidioso, gordo logi”, grita el cantante, furioso por el comportamiento de los integrantes de la fuerza de seguridad.

Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante dio detalles de este episodio. “Elián venía del recital de Daddy Yankee, que era un todo un lío. Había un control policial y él no lo vio. Los policías sacaron las pistolas porque él no frenó”.

Al consultarle si iniciarán acciones legales por este acontecimiento, el abogado respondió: “Todavía no hablé ese tema con Elián. Pero el comportamiento salvaje del persona policial podría haber terminado en una tragedia. Tranquilamente, con esa impunidad podrían haber matado a Elián”.

Este lunes por la mañana en el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) pusieron al aire otro video de la discusión del músico con los policías. “Cuando llegó al peaje, cerca del Mercado Central, se produjo la detención”, informó Adrián Pallares. “Aparentemente fue por exceso de velocidad. Trataron de infraccionarlo y lo detienen en el peaje. Él sale muy sacado, empuja al policía. Le dice: ‘Bajá el chumbo’. La situación fue muy violenta y los testigos hablan de que duró dos horas”, agregó Rodrigo Lussich.

La última fuerte acusación de Tamara Báez contra L-Gante

Tamara Báez acusó a L-Gante de entregarle a su hija Jamaica Valenzuela con “olor a marihuana”. El dato lo dio a conocer su abogado Juan Pablo Merlo al aire de A la tarde (América), el programa conducido por Karina Mazzocco.

En medio de la disputa por el pedido de Tamara Báez de un millón de pesos de cuota alimentaria y del supuesto romance entre Wanda Nara y L-Gante, el músico afronta otra fuerte acusación en su contra.

“Es el ídolo y le siguen la corriente. Todo lo que hace está bien. Él fuma y está bien, hace esto, y está bien”, comentó el abogado de Báez. “Hay una menor, hay que tomar medidas y precauciones y eso es lo que nosotros tenemos que hacer”, agregó.

“No puede ser que él se lleve a una menor y que la menor venga con olor a marihuana”, explicó el letrado. “Estamos hablando de una bebé que tiene un año y cuando él la lleve va a tener que tomar sus precauciones”.

Además, el abogado dialogó hoy en el aire de Nosotros a la mañana (eltrece), donde reforzó su postura y agregó: “Jamaica no puede estar con diez amigos en una casa donde pasan cosas. Nosotros queremos que la menor esté en un lugar acorde al año que ella tiene. Que sea un ámbito familiar, de contención, y que pueda disfrutar del papá”.