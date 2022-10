Este domingo, Juana Viale volvió a encabezar la mesa de los almuerzos del mediodía, por la pantalla de eltrece. En Almorzando con Juana recibió a cuatro invitados, que protagonizaron divertidos momentos en vivo. En uno de ellos, Thomas Tobar, conocido popularmente como Rusherking, se mostró incomodado ante un pedido de la conductora. Un tanto acorralado, buscó la complicidad del resto de los presentes para salir del paso.

Carlos Alfredo Elías, conocido como CAE, Rusherking, María Julia Oliván y Betiana Blum este domingo al mediodía, fueron los invitados de Juana Viale. Los cuatro se mostraron cómplices ante las preguntas de la conductora, crearon un ambiente ameno y fue en ese contexto en que lograron llegar a un acuerdo sobre un show en vivo que darían en conjunto los dos cantantes presentes.

“¿Te animás a cantar un poco?”, le preguntó la conductora al joven cantante. Sin dudarlo, Rusherking expresó que no tenía problemas de brindar un show en vivo, sin embargo, pondría una condición: hacerlo en living y no en la mesa. Ante la insistencia de Juana para que lo hiciera a capela en ese mismo momento, el trapero terminó aceptando. Pero fue en ese momento que intervino Betiana Blum para alentarlo a que sostenga su postura. “Decile yo voy allá o no canto. Hacete valer”, sugirió la legendaria actriz.

Con el apoyo de Blum, el trapero insistió un tanto tímido: “Yo quiero hacer un show bien, acá no. Como estamos comiendo, no me voy a poner a cantar”. En ese momento, se sumó CAE a la conversación y organizó el momento, para que ambos hicieran un mini recital con una canción de su autoría. “Te dejo en un tema un pedacito para que hagas un freestyle”, le propuso el ya experimentado artista, lo que fue aceptado por el joven.

Nuevamente, Rusherking insistió en que consideraba inapropiado cantar mientras estaban almorzando. Entre risas, Betiana Blum le propuso que tome vino para que se descontracture. Las carcajadas invadieron el momento y el joven cumplió con su objetivo de no entonar el tema pedido en ese momento. Más tarde, en el cierre del programa, ambos artistas cumplieron con su promesa y cantaron juntos.

El especial look de Rusherking: “Me lo eligió la China”

Asistir a Almorzando con Juana, además de tratarse de un especial momento de visibilidad televisiva, significa tener que elegir un look especial para la ocasión. Esto lo tuvo muy en cuenta Thomas, que lució una camisa blanca con volados, un saco azul con detalles en dorado, pantalón de vestir a tono y zapatos.

Podría tratarse de un look clásico, sin embargo, algunos pequeños detalles de las prendas le dieron un estilo distinto. “Esa camisa es espectacular”, lo eligió Juanita en referencia a la prenda blanca que tanto en su cuello, como en el centro y mangas tiene volados, tal como era la moda colonial. Ante los halagos de los invitados, el cantante decidió levantarse de la mesa para hacer una demostración completa de su outfit.

Mientras modelaba, el joven indicó que recibió la ayuda de su novia, Eugenia la “China” Suárez“ para elegir que prendas usar para la especial ocasión. “Ella la rompe”, sostuvo el joven respecto de los conocimientos de su pareja sobre la moda, quien además de actriz y cantante, es modelo y ha diseñado colecciones cápsula para algunas marcas de indumentaria.

LA PÍCARA CHICANA DE RODRIGO LUSSICH A RUSHERKING POR SU RELACIÓN CON LOS HIJOS DE LA CHINA

Por otra parte, Rodrigo Lussich chicaneó con picardía a Rusherking por su vínculo con los hijos de China Suárez.

“Es copado el Rusher, juega con los jueguitos y los autitos de los hijos de la China“, bromeó el conductor con el artista ocho años más joven que su pareja.

“Van al pelotero juntos. Es una hermosa relación“, concluyó Rodrigo Lussich sarcástico con Rusherking.