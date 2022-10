El jueves 22 de septiembre la noticia había impactado en todos los medios a primera hora: Marcelo el Teto Medina era detenido en su casa, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación por “asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados”. Según trascendió, el conductor se presentaba como el “operador socioterapéutico” de un centro de rehabilitación especializado en adicciones en Berazategui, llamado La razón de vivir, donde se presume que empleaba su fama y perfil mediático para captar víctimas para dicha organización.

Seis días más tarde -el miércoles 28-, el juez Adrián Villagra ordenó la excarcelación del ex VideoMatch bajo caución juratoria. Y este lunes Medina rompió el silencio en una entrevista con Jorge Rial. “Creo que todavía no caí… -admitió-. Pasa que si vos rompés algo y te retan por eso, está bien. Pero cuando cuando no entendés por dónde viene y qué es lo que pasa, te asustás”, comenzó expresando. Y continuó, sobre su detención: “Cuando llegaron a mi casa, entraron seis o siete personas. El trato fue bueno pero no sabes por qué. Y cuando me cuentan y me nombran este lugar, no entendía absolutamente nada”.

El Teto explicó cómo llegó a La razón de vivir. “Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Yo siempre fui un tipo alegre, tomaba jugo y era deportista, pero a los 48 años entré en el mundo de las drogas. Y me encuentro que no sabía qué hacer con mi vida… La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés. Y además, pasa que hay que dejar el ego de lado y pedir ayuda”. En ese sentido, detalló: “Tuve la valentía de hablar con mi hija y decirle que estaba mal, que hiciera algo porque no podía conmigo. Había tenido dos o tres episodios personales de estar tirado en la cama y decir si matarse era esto, yo lo hacía”.

Teto Medina: “Quiero pensar que fue un gran error”

Medina reconoció que pensó en sus hijos cuando lo allanaron y su foto con las esposas recorrió las redes sociales. Por otra parte, destacó el apoyo que recibió por parte de los jóvenes a los que ayuda a recuperarse y de sus familias durante los días en que estuvo detenido. Incluso dijo que hizo un grupo en la comisaría con policías. “Yo quiero pensar que fue un gran error”, dijo sobre su arresto.

Y agregó: “Entrá a una comunidad conmigo para ver lo que es el abrazo de los pibes, el amor de los pibes. ¿Por qué a mí? Está bien, debo estar por hacer algo muy grande y tengo que pasar esta prueba”.

Ahora, la principal preocupación de Medina es poder seguir haciendo su trabajo en otras comunidades terapéuticas. “A mí me dijeron que no puedo ir a esta comunidad, pero ahora el doctor (Adrián) Tenca mandó a pedir que se especifique si puedo ir a las otras. Porque yo los extraño a los pibes”, admitió. “Se genera un lazo muy fraternal”, insistió.

Medina estaba detenido, acusado de ser la “cara visible” de una asociación ilícita denunciada por estafas, reducción a la servidumbre y explotación laboral en, al menos, una comunidad terapéutica destinada a la rehabilitación de personas con adicciones que él promocionaba y que –como se consignó– no estaba habilitada, y donde se dieron a conocer las charlas motivacionales que el conductor brindaba.

A partir de la resolución firmada por el juez Adrián Villagra quedaron presos seis acusados que habían sido detenidos con Medina durante los 26 allanamientos realizados hace dos semanas en viviendas de los sospechosos y en quintas que funcionaban como centros de tratamiento. Por su parte, las autoridades sanitarias y de la Sedronar informaron en el momento de los operativos que esos lugares no estaban habilitados para tareas de asistencia a personas con problemas de adicciones a sustancias psicoactivas.