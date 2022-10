Momo, famoso streamer y reconocido hincha de Platense, protagonizó un caliente cruce con el director técnico del equipo Omar De Felippe, una vez finalizado el partido ante Defensa y Justicia correspondiente a la fecha número 22 de la Liga Profesional Argentina.

El Calamar sumó un nuevo empate con el 0-0 contra el Halcón de Varela y apenas ganó un encuentro de los últimos 6 que disputó. Esto desató la ira del youtuber, que desde la platea ubicada detrás del banco de suplentes arremetió contra el entrenador: “De a 3 hay que empezar a sumar, De Felippe“, fue el grito que bajó de la tribuna.

“Bueno, tres puntos más y listo, después venís vos acá. Tres puntos más y vengan ustedes a dirigir“, devolvió el DT, visiblemente enfurecido mientras abandonaba el campo de juego.

Momo y algunos hinchas de #Platense criticaron a De Felippe y el DT respondió en #ESPNFútbol1. pic.twitter.com/oSl8ouH30Y — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2022 Publicidad

“Yo los entiendo, a mí tampoco me gustó el equipo en el primer tiempo. Pasa que uno está todo el día con estos pibes, sabe lo que les pasa, si están bien o están mal, a veces uno que viene dos horas parece que tiene la solución del mundo“, acotó en frío durante un diálogo con la prensa. “Acá se mete cualquiera y está bien. Capaz alguno baja y quiere ser técnico también. Yo no dije que me iba”, aclaró.

La bronca de Momo no quedó en el Estadio Ciudad de Vicente López y continuó en las redes sociales. “TODOS los partidos salís a empatar, planteos de mierda, a jugar atrás todo el primer tiempo, no apuras como si estuvieses ganando 5-0 de visitante. Zafamos por los jugadores, sino estábamos al horno. Llamen a Zielinski y dejemos de regalar puntos“, escribió en su cuenta de Twitter.