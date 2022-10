A pesar de haber llegado a un acuerdo para la renovación del contrato de Lionel Messi con Barcelona, el club catalán debió dejar en libertad de acción al argentino debido a los grandes problemas económicos que atravesaba la institución y la limitación por parte de La Liga con el fair play financiero.

El mejor jugador del mundo adimitió en reiteradas oportunidades que el Barsa es su casa y sus ganas de quedarse, pero lamentablemente no había nada más para hacer. Luego de marcharse, aseguró su regreso y generó un revuelo entre los hinchas blaugrana, que aprovechan cada ocasión para demostar el interés por el máximo ídolo.

El capitán de la Selección Argentina aún tiene su vínculo con el París Saint Germain hasta junio de 2023, y tiene en mente cumplir con él. Además, el rosarino está a menos de 50 días de comenzar a disputar el Mundial de Qatar 2022 y no escuchará ofertas durante este proceso.

Xavi Hernández, ex compañero de Leo y actual entrenador del conjunto culé, habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de dirigirlo: “Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Sabes que quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barsa es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Messi, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París”.

