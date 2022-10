A casi 8 meses para la finalización del contrato de Lionel Messi con el París Saint-Germain, las especulaciones respecto de qué sucederá con el futuro del crack argentino a partir del 1 de julio de 2023 se pusieron a la orden del día. Si bien se barajó la opción de emigrar a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un regreso al F.C. Barcelona, la institución de su vida.

Incluso fue Xavi Hernández, actual entrenador del cuadro blaugrana y ex compañero de Messi, que habló de un hipotético retorno del astro: “Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Sabes que quiero mucho a Leo, es un amigo y le deseo todo lo mejor, el Barca es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Messi, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París”, se limitó a decir en conferencia de prensa.

Sin embargo, una información de último momento de la periodista Verónica Brunati aseguró que Messi volverá a vestirse de culé para la próxima temporada. “1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça“, escribió desde su cuenta de Twitter la profesional argentina, de extensa trayectoria en España.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Messi vivió gran parte de su vida en Catalunya y su vínculo con el Barcelona excede su relación deportiva con el club, ya que su familia y sus hijos también se criaron allí: es por eso que no parece descabellado un posible regreso. Lo que sí, del entorno del capitán de la Selección Argentina dejaron en claro que para que el retorno se haga efectivo esperan un pedido de disculpas público de parte del actual presidente Joan Laporta.