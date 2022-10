“No es de nuestro gusto futbolístico”: así arrancó el flamante nuevo Presidente de Independiente, Fabián Doman, sobre Julio César Falcioni. El técnico del equipo, que lleva un puñado de partidos en su regreso, parece tener los días contadas con la nueva gestión…

El Emperador está molesto con Doman, según se pudo saber en las últimas horas. Tal es así que este martes iban a charlar y la reunión terminó postergándose poniendo como excusa el inminente partido frente a Central Córdoba de mañana miércoles en Avellaneda.

A Falcioni no le gustó el manejo mediático del mandamás, quien no ocultó que ya tiene a otros candidatos en mente. “Tenemos que charlar con él, escucharlo… Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra, si no… Hay que ver también si Falcioni se quiere quedar”, insinuó en su momento Doman.

Publicidad

La remontada de JC Falcioni en el campeonato solo está por detrás del Boca de Ibarra: lleva cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. Los últimos cuatro encuentros fueron triunfos (Unión, Vélez, Sarmiento y Aldosivi).

Candidato Nº1: Gustavo Quinteros

El santafesino no tiene experiencia como entrenador en la Primera División de Argentina (dirigió a San Martín de San Juan en la B Nacional). Desde hace tres temporadas es el técnico de Colo-Colo, actual líder del campeonato chileno.

Quinteros tiene una cláusula de salida en el Cacique de unos 400 mil dólares, una cifra menor pero en el presente de Independiente cada moneda cuenta.

Candidato Nº2: Matías Almeyda

El otro que gusta en el Rojo es el Pelado Almeyda aunque es más difícil por su reciente desembarco al fútbol europeo. El técnico llegó hace poco al AEK Atenas de Grecia y tiene contrato hasta fines del 2024.