Este lunes, Mica Viciconte sorprendió con una inesperada confesión sobre su pareja con Fabián Cubero, con quien hace apenas cinco meses tuvo a su hijo Luca. Todo comenzó cuando Ariel Rodríguez Palacios le hizo una pregunta a su panelista: “Las camisetas de fútbol, ¿son firmadas por los jugadores o por el utilero? Usted que es esposa de un gran jugador…”. Rápida de reflejos, la influencer lo corrigió: “Pareja”. Y continuó respondiendo la pregunta que le había hecho el conductor de Ariel en su salsa: “Sí, tiene un montón de camisetas…”. Pero Nicolás Peralta, atento a la acotación de su compañera, indagó: “No quiero dejar pasar este detalle, ¿por qué aclarás que no estás casada?”.

Entonces, la excampeona de Masterchef Celebrity explicó: “Porque no soy la esposa...la esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío…”. Y agregó: “No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja”. En ese momento, el anfitrión le preguntó si era una decisión de común acuerdo no pasar por el Registro Civil, y ella aseguró: “Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome ´¿aceptás…?”. Por último, acotó: “No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no”.

La semana pasada, el exfutbolista había sido uno de los eliminados de ¿Quién es la máscara?, el programa en donde diversas personalidades se esconden bajo distintos personajes y los investigadores deben adivinar su identidad. Al ser descubierto, confirmó que solo Mica sabía sobre su incursión en el ciclo de Telefe: “En mi casa no sabía nadie, solo ella más que nada porque desaparezco tres o cuatro horas, pero las nenas (Allegra, Sienna e Indiana sus hijas con Nicole Neumann) no saben, lo van a ver ahora. Fue una experiencia nueva, con todo escondido, venía en un remis con la máscara puesta para que nadie viera”.

En tanto, en julio Mica y Fabián habían debatido en vivo sobre la posibilidad de tener otro hijo. En esa ocasión, Viciconte aprovechó la oportunidad para destacar que tanto Cubero como Rodríguez Palacios tienen cuatro hijos:. “¿Vas a desempatar? ¿Se viene el quinto?”, le preguntó el conductor a su invitado especial sobre la posibilidad de seguir agrandando su familia con Mica.

De inmediato, el ex Vélez frunció el seño haciendo un gesto más negativo que afirmativo. Lo que generó una rápida reacción de su pareja, quien ha manifestado públicamente que en un futuro le gustaría tener otro bebé. “Pensá bien lo que vas a decir. No me expongas”, le advirtió. Ambos coincidieron que “ahora no”. “No, hoy no. En un futuro… -balbuceó Cubero-. Tenemos cuatro hijos más dos perras, así que…”, aseguró, dejando la frase inconclusa y resaltando los integrantes de su familia. “Y bueno, donde hay seis… uno más: siete. Por eso”, sintetizó Mica.

Por otra parte, había hablado sobre los primeros tiempos como madre primeriza: “Los primeros 15 días fueron caóticos, tenía muchos miedos. Venía muy dolorida, y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bien, ni para él ni para mí. Yo estaba sacada. Me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo. Después, ya me relajé”.

LUCA CUBERO SORPRENDIÓ A NICO PERALTA CON SUS AVANCES Y ÉL LO MOSTRÓ EN SUS REDES

De esta manera, el panelista decidió filmar al bebé con permiso de su madre y le mostró a sus seguidores que el pequeño ya toma su mamadera de leche materna solito, sin ayuda. Esta muestra de independencia conquistó no solo al panelista sino a varios de sus seguidores.

“Alguien está aprendiendo a tomar la mamadera solo”, escribió Nico junto al video, que fue visto por más de tres mil personas y recibió docenas de likes y comentarios.

“Miren lo que es esto. Luca: ¡estás tomando la mamadera solo por primera vez! Estás aprendiendo”, se escucha decir a Nico Peralta al ver a Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero tomar la mamadera por sus propios medios.