Una entrevista completamente emotiva. En Radio La Red, Martín Palermo se quebró al recordar a Diego Maradona y el video con el fragmento rápidamente se volvió viral en las redes sociales. “Estuvo cuando alguna vez lo necesité”, dijo.

El Titán debió afrontar la muerte de su hijo recién nacido y allí estuvo el Diez. “Cuando estuve pasando un mal momento con la muerte de mi hijo, se me apareció en el hospital. Y esas cosas no se olvidan”, rememoró.

En ese momento no tenían una relación cercana, la cual terminó consolidándose con la convocatoria al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Maradona era el técnico de la Selección Argentina. “Estuvo cuando alguna vez lo necesité. A veces uno necesita a esa persona para estar al lado, ese amigo, a pesar de que no era mi amigo… era esa persona que me llevó a sentir la pasión”, agregó Palermo.

Palermo, sobre la pasión que despierta Maradona. Imposible no lagrimear. pic.twitter.com/qN0Hfskq5k — Juampi Reynoso (@juampireynoso) October 4, 2022 Publicidad

Palermo quiere dirigir a Boca: “Me siento preparado”

Desde que comenzó su carrera como entrenador, y más ahora con la dirección del fútbol de Juan Román Riquelme, está latente la oportunidad del máximo goleador en la historia del club de llegar al banco de suplentes Xeneize.

Palermo sabe que ese momento, tarde o temprano, llegará: “Yo creo que en algún momento me va a tocar dirigir a Boca, lo intentaré hasta el día que deje de ser entrenador. No voy forzarlo para que suceda, va a pasar cuando tenga que ser”.

“Conozco cada rincón del Mundo Boca, pero uno tiene que estar preparado para asumir ese compromiso”, reconoció el DT con pasado en Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Unión Española, Pachuca y Aldosivi.