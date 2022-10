Jimena Barón está viviendo un excelente presente a nivel personal: está de novia con Matías Palleiro, con quien disfruta de unas vacaciones en Rio de Janeiro a puro romanticismo.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 5,9 millones de personas, la actriz compartió postales de sus días en la ciudad brasileña en las que se ven desde exigentes rutinas de entrenamiento hasta momentos en la playa.

La actriz publicó una foto de Matías caminando por el mar, con el torso desnudo lo que permitía ver sus abdominales marcados “Aparte mi novio es este. Ya fue, presumo todo junto. Hay luz al final del túnel chicas”, escribió en tono esperanzador.

Además, la intérprete de “La Cobra” aseguró que vivió una experiencia distinta con su novio: “Clásica vista de Ipanema con los morros de fondo. Vine a Río muchas veces, es una ciudad que me gusta muchísimo. Sin embargo, ayer hicimos algo que nunca había hecho acá y fue alucinante”. Luego, publicó una foto del morro más alto y aclaro: “Subimos caminando hasta ahí”.

De esta manera, dio detalles de su visita a una favela de Río: “El comienzo del sendero queda en la Favela Vidigal. Nosotros tomamos un Uber hasta acá y después, como ellos no te suben, íbamos a tomar una combi que tardó mucho así que subimos en moto. Hay muchas motos que usa la gente que vive ahí para subir. Es súper empinado y el tráfico es un quilombo, entre autos, motos y gente”.

“La subida no la grabé ni saqué fotos porque no te dejan. Matías subió en una moto y yo en otra. Son como taxis moto. Pagamos 5 reales más cada uno y nos abrieron una puerta de reja para subir al morro Dos Hermanos. No es en absoluto un paseo o una caminata. Es una subida constante que ya arranca así y es realmente empinada”, manifestó la artista.

“Es precioso, bastante salvaje todo, no hay barandas ni nada”, reveló Barón sobre el recorrido que hicieron con su pareja. De esta manera, ambos vivieron una experiencia inolvidables en esta nueva escapada al país vecino.

Esta pareja se muestra tan feliz que en las redes circularon rumores de un supuesto compromiso. Todo surgió a principios de septiembre, cuando viajaron a Bariloche con Momo y la niñera Mari, y la actriz compartió un álbum de fotos en el que se lo ve al grupo rodeado de un entorno blanco y nevado. “Me hace intensamente feliz, hijo de mi alma, poder hacer que conozcas lugares tan hermosos. Y a vos Mari también, que sos tan buena y te queremos tanto. Qué bendición que nos tengamos, que podamos estar acá y ser argentinos. ¡Qué maravilla!”, escribió Jimena en el epígrafe.

Entre las diez imágenes que formaban parte del carrusel en cuestión, hubo una que llamó la atención por un pequeño detalle: una foto romántica en la que a Barón se la ve agarrándole el rostro a su novio y en donde brilla un anillo. Y se dispararon todas las especulación: ¿la pareja se comprometió?

Entre muchos usuarios que comentaron este detalle se destacó la periodista Juariu. Es que la stalker profesional hizo captura de la foto y remarcó el anillo junto con una pregunta: “¿Se vendrá boda?”, escribió la tucumana sobre la Instagram Story que compartió en su perfil con la imagen en cuestión. Ahora resta esperar que la pareja lo confirme.